Германия, в частности, готова оказать Украине помощь для закупки статических синхронных компенсаторов.

Федеральное министерство экономики и защиты климата Германии предоставит НЭК "Укрэнерго" 3,5 млн евро на закупку техники для ремонта электросетей.

Об этом сообщила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в Twitter после встречи с министром энергетики Украины Германом Галущенко.

Кроме того, Федеральное министерство развития ФРГ будет способствовать предоставлению до 22,5 млн евро кредитов банковской группой KfW.

"Мы также поддерживаем полную интеграцию Украины в ENTSO-E", - подчеркнула посол.

Минэнерго в свою очередь отметило, что Германия, в частности, готова предоставить Украине помощь для закупки статичных синхронных компенсаторов, способных расширить возможности экспорта украинской электроэнергии в Европу.

"Анка Фельдгузен отметила, что украинская энергетическая сфера пользуется чрезвычайной поддержкой немецкого правительства и Германия готова оказать помощь для закупки статических синхронных компенсаторов (СТАТКОМов). Их установка будет способствовать увеличению возможностей для экспорта электроэнергии из Украины в Европу", - говорится в сообщении Минэнерго.

Восстановления энергетической инфраструктуры:

Польские компании передали Украине 20 вагонов электрооборудования, необходимого для восстановления энергетической инфраструктуры.

В результате действий российских оккупантов украинская энергоинфраструктура уже подверглась разрушениям на сотни миллионов долларов. Только в Киевской области оккупанты повредили 1 тыс. 600 километров электросетей и около 200 электроподстанций.

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