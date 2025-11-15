Коррупционный скандал в высших эшелонах власти усложняет убеждение международных партнеров в необходимости солидарности с Киевом.

Премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал на громкий коррупционный скандал в украинской энергетике. Он заявил, что еще в начале президентства Владимира Зеленского предостерегал его, что Россия непременно использует любые коррупционные скандалы в Украине для пропагандистских атак, передает Polsat News.

"Я предупреждал президента Зеленского, и мы хорошо знаем друг друга, с первых дней его президентства - еще до того, как кто-то думал, что эта полномасштабная война произойдет, - что одним из ключевых нарративов российских и пророссийских партий в Европе является то, что независимая Украина - это коррумпированная Украина", - заявил Туск.

Польский премьер подчеркнул, что РФ и пророссийские силы в Европе годами продвигают нарратив о якобы "коррумпированной Украине", используя его для подрыва международного доверия. По словам Туска, из-за этого в Европе до сих пор существует ложное представление, что уровень коррупции в Украине выше, чем в России.

В то же время Туск подчеркнул, что Польша и в дальнейшем будет поддерживать Украину, но громкий коррупционный скандал в высших эшелонах власти затрудняет убеждение международных партнеров в необходимости солидарности с Киевом. Польский премьер добавил:

"Сегодня этот проукраинский энтузиазм гораздо меньше и в Польше, и в мире. Люди устали от войны, от расходов, и не так легко продвигать поддержку Украины в войне с Россией".

Операция "Мидас" - главные новости

Напомним, что операция "Мидас" - это расследование деятельности организованной коррупционной схемы в сфере энергетики в Украине, которое проводит НАБУ. В центре внимания следователей оказались чиновники и бизнесмены, подозреваемые в систематическом получении неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома", размер которой составлял от 10% до 15% от стоимости контрактов.

Одним из главных подозреваемых оказался близкий друг президента Владимира Зеленского. Это может негативно повлиять на финансовую помощь Украине от ЕС. Скандал вызвал беспокойство в Европе по поводу возможного хищения европейских средств вместо их использования для защиты от российского вторжения.

