Вчера вечером Украина принимала аварийную помощь из-за нехватки мощностей электростанций.

Из-за подрыва дамбы на Каховской ГЭС другие украинские гидроэлектростанции, расположенные выше на Днепре, вынужденно уменьшают производство электричества, вероятен дефицит в энергосистеме, сообщает НЭК "Укрэнерго".

"Гидроэлектростанции, расположенные на Днепре выше Каховской ГЭС, снижают мощность производства для ограничения поступления воды в Каховское водохранилище, чтобы уменьшить затопление. Из-за подтопления отключено около 20 тысяч потребителей в Херсоне и области", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что 7 июня с 20:00 до 23:00 из-за недостаточности общей мощности украинских электростанций для покрытия вечернего пика потребления энергосистема Украины принимала аварийную помощь от энергосистемы Румынии.

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Сейчас производства электроэнергии достаточно для покрытия нужд потребителей, но ситуация в энергосистеме остается непростой. "Укрэнерго" призывает потребителей уменьшить нагрузку на энергосистему, особенно в пиковые вечерние часы с 19:00 до 22:00:

"В вечерние часы в связи с ограниченным количеством энергоблоков в работе может возникать дефицит мощности. Поэтому просим перенести использование мощной техники с вечерних часов на другие периоды суток, чтобы уменьшить нагрузку в энергосистеме и облегчить балансировку".

Теракт на Каховской ГЭС - влияние на энергосистему

В ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС,что привело к неконтролируемой утечке воды из Каховского водохранилища и подтоплению десятков населенных пунктов.

В Украине был экстренно изменен режим работы гидроэлектростанций, чтобы уменьшить масштабы затопления путем снижения объема воды, поступающей в Каховское водохранилище.

По данным Минэнерго, катастрофа на Каховской ГЭС скажется на других гидроэлектростанциях, из-за чего может возникнуть дисбаланс в энергосистеме.

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