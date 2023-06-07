Режим работы ГЭС изменен для того, чтобы уменьшить масштабы затопления путем снижения объема воды, поступающей в Каховское водохранилище.

В связи с подрывом оккупантами Каховской ГЭС в Украине изменен режим работы гидроэлектростанций.

Как сообщила пресс-служба "Укрэнерго", это сделано для того, чтобы уменьшить масштабы затопления путем снижения объема воды, поступающей в Каховское водохранилище.

Как говорится в сообщении, "Укрэнерго" совместно с "Укргидроэнерго" прорабатывают сценарии дальнейшей сбалансированной работы энергосистемы с учетом нынешних реалий.

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Отмечается, что сейчас производства электроэнергии достаточно для покрытия потребностей потребителей. Из-за длительных ремонтов на многих энергоблоках ТЭС, а также некоторых АЭС, в энергосистеме работает меньшее количество энергоблоков, которые производят электроэнергию.

"Укрэнерго" просит потребителей в течение дня распределять использование электроэнергии и переносить пользование мощными приборами с вечера на другие периоды суток.

Подрыв Каховской ГЭС

6 июня Каховская ГЭС была взорвана оккупантами. Под угрозой подтопления оказались около 80 населенных пунктов.

Под угрозой уничтожения оказался ряд энергообъектов Херсонской области, в частности, Херсонская ТЭЦ. Кроме этого, из-за падения уровня воды в Каховском водохранилище возникла угроза для безопасности Запорожской АЭС.

Минэнерго сообщило о том, что катастрофа на Каховской дамбе скажется на других ГЭС Украины. Может возникнуть дисбаланс в энергосистеме.

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