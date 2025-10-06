По данным специалистов Агентства, которые находятся на территории станции, два снаряда якобы попали в 1,25 километра от периметра объекта.

В районе Запорожской атомной электростанции слышны "входящие и исходящие" выстрелы. Об этом в соцсети Х сообщает Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ), чьи наблюдатели находятся на станции.

"Сегодня команда МАГАТЭ на Запорожской АЭС слышала несколько входящих и исходящих обстрелов с территории вблизи объекта. По словам генерального директора Рафаэля Гросси, два снаряда попали в 1,25 км от периметра объекта", - отмечают в МАГАТЭ.

В очередной раз в Агентстве отмечают, что обстрелы усиливают риски для ядерной безопасности на Запорожской АЭС, которая и так почти уже две недели находится без внешнего электроснабжения.

Блэкаут на ЗАЭС

Как сообщал УНИАН, 23 сентября Министерство энергетики Украины сообщило, что оккупанты устроили десятый блэкаут на Запорожской АЭС. Станция перешла на питание собственных нужд от дизельгенераторов. И запасы топлива в них рассчитаны на 10 дней. В Минэнерго отметили, что это существенное нарушение условий нормальной эксплуатации станции.

В Госатомрегулировании заявили, что из-за отсутствия внешнего питания на станции сохраняется угроза ядерной аварии.

Вместе с тем, эксперт по энергетике Виктор Куртев заверил, что повторение на ЗАЭС сценария аварии, произошедшей на японской АЭС "Фукусима", невозможно, поскольку все блоки станции охлаждены.

Запорожская атомная электростанция находится под российской оккупацией с 4 марта 2022 года.

