По словам президента Украины, аварийная ситуация на станции уже длится семь дней.

Международное агентство по атомной энергии сотрудничает с обеими сторонами войны в Украине, чтобы как можно скорее восстановить внешнее электроснабжение Запорожской атомной электростанции, которая находится под российской оккупацией. Об этом заявил глава агентства Рафаэль Гросси, передает Reuters.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ситуация на оккупированной ЗАЭС стала критической, ведь российские атаки мешают восстановлению электроснабжения, которое необходимо для охлаждения реакторов и предотвращения расплавления.

"Уже седьмой день - и раньше, кстати, не было такого - аварийная ситуация на Запорожской атомной станции. Ситуация критическая. Из-за российских обстрелов станция отключена от питания, от электросети. Обеспечивается электричеством от дизель-генераторов. Это чрезвычайно. Генераторы и станция не рассчитаны на такое и никогда не работали в таком режиме так долго", - отметил глава государства.

Видео дня

По его словам, Украина располагает информацией, что один из генераторов вышел из строя, поскольку россияне из-за обстрелов препятствуют ремонту линий электросети к станции и восстановлению базовой безопасности.

"И это угроза для всех абсолютно. Еще ни один террорист в мире не позволял себе делать с атомной станцией то, что делает сейчас Россия. И правильно, чтобы мир не молчал. Провел совещание с военными и с Минэнерго. Я поручил правительству - Министерству энергетики Украины вместе с Министерством иностранных дел - привлечь внимание мира максимально к этой ситуации", - подчеркнул Зеленский.

Ситуация на Запорожской АЭС - последние новости

Ранее украинский инженер-атомщик Олег Кориков предупредил о риске аварии на ЗАЭС. Он отметил, что сейчас запасы дизельного топлива и продолжительность работы дизельных генераторов остаются неизвестными, а беспокойство у экспертов вызывают системы охлаждения облученного ядерного топлива, находящегося во всех реакторах и в бассейнах выдержки.

"Игнорирование оккупантами требований и принципов ядерной и радиационной безопасности, обстрелы российскими войсками линий электропередач и их повреждения, создание препятствий для восстановления украинскими специалистами этих линий - все эти действия вполне могут привести к развитию событий по наихудшему сценарию", - отметил Кориков.

В то же время эксперт по энергетике Михаил Шустер, комментируя информацию о том, что на Запорожской атомной электростанции якобы может произойти сценарий Фукусимы из-за длительного отсутствия внешних поставок электричества, подчеркнул, что этого не произойдет.

"Главное для понимания: даже если все 18 аварийных блочных дизелей, 4 общеблочных и мобильные установки выйдут из строя, станции ничего не будет. Остаточные энерговыделения низкие, 500-700 кВт. Если ничего не делать дней 20-30 после отключения последнего дизеля, ничего страшного не произойдет: активные зоны будут охлаждаться за счет испарения воды. Его можно интенсифицировать снятием теплоизоляции, раскрытием лючков парогенераторов и т.д. Это доказано расчетами на моделях, которые используют при анализе безопасности АЭС", - заверил Шустер.

Вас также могут заинтересовать новости: