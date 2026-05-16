Путин сказал Трампу, что мирного соглашения в этом году не будет, – журналистка

В Кремле полагают, что смогут быстро захватить Донбасс, а затем уже будут требовать новые территории.

Россия надеется полностью захватить Донбасс до конца года, поэтому пока не планирует подписывать мирное соглашение. И об этом Владимир Путин якобы прямо заявил Дональду Трампу во время их последнего телефонного разговора. Об этом рассказала украинская журналистка Юлия Забелина, которая специализируется на инсайдах из Вашингтона.

Так, ссылаясь на собственные источники в кулуарах американской власти, журналистка рассказала, что спецпосланники Трампа Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф так и не совершили свой визит в Киев из-за того, что не могут предложить ничего, кроме передачи Донбасса россиянам, а Киев на это категорически не согласен.

"Как мне сказал один собеседник здесь, в Вашингтоне, у этой переговорной двойки пока нет никакого другого решения, кроме как предлагать Украине решить что-то с Донбассом. И Россия, конечно, давит на это. Никаких других идей у них нет", – рассказала Забелина.

По ее словам, если Кушнер и Уиткофф все-таки приедут в Киев, то не ради переговоров, а просто чтобы сделать символический жест в поддержку украинцев.

Также Забелина утверждает, что американское правительство якобы не отказалось от идеи введения новых санкций против России, поскольку в Вашингтоне не верят в готовность Москвы прекратить войну.

"Подтверждением, в частности, стал разговор Путина и Трампа, который состоялся недавно по телефону, когда Путин фактически отметил, что "До конца этого года соглашения с украинцами, Дональд, не жди". Российские чиновники, российская армия, разведка убеждают Путина в том, что они до конца года могут захватить Донбасс и, мол, тогда уже разговор с Украиной будет совсем другой", – утверждает журналистка.

Путин хочет Донбасс

Как писал УНИАН, по данным инсайдеров, российский диктатор Владимир Путин рассчитывает взять под контроль весь Донбасс к осени 2026 года, поскольку его в этом убедили генералы и разведка.

Однако на захвате Донбасса Кремль останавливаться не планирует. По данным источников, Путин надеется, что после захвата Донецкой области он сможет требовать от Украины новых уступок, не делая ни одного шага навстречу. В частности, Москва может выдвинуть претензии на Херсонскую и Запорожскую области.

При этом в Кремле не отказались и от плана максимум с оккупацией Одессы и Киева.

