Минфин РФ снизил свои ожидания относительно цен на "черное золото" в этом году.

Падение мировых цен на нефть привело к снижению цены на самую популярную российскую нефть марки Urals до 50 долларов за баррель. Данная ситуация усилила давление на государственный бюджет РФ, поскольку Кремль наращивает расходы для войны с Украиной.

Издание Bloomberg пишет, что 4 апреля цена на нефть марки Urals из балтийского порта Приморск упала до 52,76 доллара. С момента начала вторжения в Украину баррель торгуется с большим дисконтом к мировому эталону - нефти Brent.

В прошлом месяце Министерство финансов России заявило, что ожидает, что средняя цена на нефть в 2025 году будет ближе к 60 долларам за баррель вместо 70 долларов, которые страна заложила в бюджет на этот год. При этом сценарии дефицит бюджета увеличится, но не более чем на 1% от валового внутреннего продукта.

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Цены на нефть – главные новости

Основные цены на нефть рухнули вслед за широкомасштабными пошлинами, которые США объявили на прошлой неделе в отношении торговых партнеров страны, что омрачило перспективы мирового спроса. Кроме того, группа производителей ОПЕК+ пообещала увеличить добычу в следующем месяце, а Саудовская Аравия снизила цены на нефть.

7 апреля цены на нефть продолжили падать, потеряв более 3% на фоне растущей торговой напряженности между США и Китаем, что усилило опасения инвесторов относительно глобального снижения экономической активности и падения спроса на энергоносители.

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