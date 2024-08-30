Его призвали уволиться по собственному желанию, но сам он делать это якобы отказался.

Главу правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого на сегодняшнем заседании ставки при Президенте Украины попросили написать заявление об увольнении из-за срыва работ по защите подстанций от обстрелов. Об этом УНИАН рассказал информированный источник в Минэнерго.

"Кудрицкому сказали написать заявление об увольнении. Главная причина - из десяти попаданий по подстанциям, которые нанесла Россия, практически все закончились успехом, потому что станции не были должным образом укреплены. Степень готовности сооружений была от 20 до 80 процентов", - заявил источник в Минэнерго.

Например, станция "Киев" даже не имела габионов, которые бы защитили от ударов ракет. Что привело к ее уничтожению и веерным отключениям в столице.

Видео дня

Аналогично были уничтожены и другие десять подстанций.

"Фактически все энергетики уверены в том, что выполнить работы по укреплению энергетики можно было за три месяца. Соответствующее поручение Кудрицкий получил еще в начале года. Времени было достаточно. Но, он не справился. Поэтому будут искать нового человека, способного быстро укрепить подстанции должным образом", - рассказал источник.

Между тем издание "Форбс Украина" со ссылкой на собственные источники пишет, что Кудрицкий якобы отказался писать заявление на увольнение по собственному желанию. Поэтому уволить его теперь должен наблюдательный совет, где у государства только 3 из 6 голосов.

Проблемы в украинской энергетике после обстрелов

Как писал УНИАН, 26 августа враг нанес массированный ракетный удар по Украине. В частности пострадали объекты энергетики. После этого министр энергетики Герман Галущенко оценил ситуацию в украинской энергетике как сложную.

После обстрела в Украине вернулись жесткие графики веерных отключений света, которых до того не было несколько недель. В Киеве пришлось применять аварийные отключения.

Вас также могут заинтересовать новости: