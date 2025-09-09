Александр Харченко отмечает, что ситуация значительно лучше, чем в прошлом году, но нужно сделать много работы.

Резерва оборудования для восстановления украинской энергетической инфраструктуры после российских атак хватит на 3-4 месяца, при условии сохранения нынешней интенсивности обстрелов. Об этом на брифинге в Медиа центре "Украина" заявил энергетический эксперт Александр Харченко.

"Сейчас есть резерв оборудования, но он будет исчерпан при том темпе атак (РФ по критической инфраструктуре, - УНИАН), что мы имеем, в течение 3-4 месяцев... Это означает, что уже нужно думать, где взять другое оборудование", - отметил эксперт.

Он обратил внимание на то, что в последнее время средства зарубежных партнеров тратились на закупку газа.

"К сожалению, с точки зрения энергетики есть пауза в международной помощи... Есть провал в накоплении оборудования. А большинство того, что мы нуждаемся - это сегодня закажешь, а через год оно приедет... Поэтому много работы должно быть сделано. Но если сравнить ситуацию с прошлогодней, то она сейчас значительно лучше", - отметил эксперт

Атаки РФ по энергообъектам Украины - последние новости

В конце лета 2025 года и в начале осени, Россия продолжила энергетический террор Украины. 27 августа стало известно о массовом ударе врага по украинской энергетической инфраструктуре. В результате атаки, в частности, было повреждено оборудование на одной из подстанций в городе Сумы.

3 сентября российская атака оставила без света тысячи украинцев, а уже 8 сентября Россия атаковала электростанцию в Киевской области.

И хотя длительных отключений электричества для населения пока нет, эксперты не исключают возвращения отключений света и советуют украинцам готовиться и к такому сценарию.

