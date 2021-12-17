16 декабря 2021 года стоимость газа в Европе превысила 1700 долларов за тысячу кубометров.

Украина может снизить потребление газа на 30−40% и даже стать экспортером голубого топлива.

Такое заявление сделал премьер-министр Денис Шмыгаль во время гала-ивента НВ "Украина и мир впереди 2022".

Читайте такжеЦена на газ в Европе превысила $1,7 тысячи на фоне заявлений по "Северному потоку-2"

По словам Шмыгаля, снижение потребления газа должно произойти за счет энергомодернизации жилищного фонда и промышленности.

"Это большой объем, потому что из объема газа, потребляемого Украиной, фактически более 50% - это импортный газ. 40% экономии за счет уменьшения потребления плюс увеличение добычи на 10%, и мы выходим в ноль. Более того, мы можем быть страной-экспортером", – заявил премьер.

Цена на газ:

Цены на газ в Украине коррелируют с ценами на европейских хабах, поскольку наша страна - интегрированная часть европейского газового рынка с 2015 года и импортирует из Европы около 30% от общего объема потребления голубого топлива.

5 октября цена продажи газа в Европе достигла почти 2 тыс. долл. за тысячу кубов, что стало абсолютным рекордом. После чего стали понемногу снижаться на фоне политических заявлений.

По состоянию на 14 декабря 2021 года цены на газ в Европе повысились до новой рекордной отметки.

15 декабря спотовые цены на газ в Европе на январь превысили 1,5 тыс. долларов за тысячу кубометров, ежедневно возрастая на 7%.

16 декабря 2021 года стоимость газа в Европе превысила 1700 долларов за тысячу кубометров. Скачок цен произошел на фоне заявления нового министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о задержках сертификации газопровода "Северный поток-2".

Автор: Елена Коваленко