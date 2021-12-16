Глава МИД Германии Анналены Бербок заявила, что "Северный поток-2" пока не можна сертифицировать.

Стоимость газа в Европе превысила 1700 долларов за тысячу кубометров. Скачок цен произошел на фоне заявления нового министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о задержках сертификации газопровода "Северный поток-2".

Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Feature.

Так, стоимость тысячи кубометров газа на бирже ICE впервые с начала октября превысила 1600 долларов. При этом пик цены - более 1700 долларов или 145,9 евро за МВт-час, пришелся на шесть вечера.

В то же время стоимость январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах вырос до 1602 доллара за тысячу кубометров.

Цена на газ - что известно

Цены на газ в Украине коррелируют с ценами на европейских хабах, поскольку наша страна - интегрированная часть европейского газового рынка с 2015 года и импортирует из Европы около 30% от общего объема потребления голубого топлива.

5 октября цена продажи газа в Европе достигла почти 2 тыс. долл. за тысячу кубов, что стало абсолютным рекордом. После чего стали понемногу снижаться на фоне политических заявлений.

По состоянию на 14 декабря 2021 года цены на газ в Европе повысились до новой рекордной отметки.

15 декабря спотовые цены на газ в Европе на январь превысили 1,5 тыс. долларов за тысячу кубометров, ежедневно возрастая на 7%.

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Автор: Анастасия Горбачева