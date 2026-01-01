В Волынской, Одесской и Черниговской областях обесточено значительное количество потребителей.

В результате обстрелов со стороны российских захватчиков в первый день нового года многие потребители в трех областях остались без света.

Как сообщило Министерство энергетики Украины в Telegram, ночью враг совершил дроновую атаку на энергообъекты в нескольких регионах Украины.

"На утро обесточено значительное количество потребителей в Волынской и Одесской областях, также есть новые обесточивания на Черниговщине", - говорится в сообщении.

В то же время, отмечается, аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики работают, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.

Ночная атака по городам Украины

Как сообщал ранее УНИАН, россияне в новогоднюю ночь атаковали Волынь и Одесскую область. В Одессе произошло возгорание на объектах инфраструктуры, повреждены жилые дома. Ликвидацию последствий осложняли повторные воздушные тревоги, но по состоянию на утро все пожары были ликвидированы.

Также взрывы раздавались на Волыни. По словам начальника Волынской областной военной администрации Ивана Рудницкого, несколько десятков вражеских целей атаковали объекты критической инфраструктуры региона. Произошли попадания, в результате чего возникли пожары в Луцке и Ковельском районе.

