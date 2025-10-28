Премьер-министр Венгрии до сих пор не видит альтернативы российским энергоносителям.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент США Дональд Трамп допустил ошибку, введя жесткие санкции против российской нефти — ограничения против "Роснефти" и "Лукойла" (двух крупнейших нефтяных компаний России.

Отвечая на вопрос журналистов, считает ли он, что Трамп "перегнул палку" в отношении Москвы, Орбан ответил: "С венгерской точки зрения — да. Мы будем искать выход из этой ситуации, прежде всего для Венгрии". Венгрия, как и Словакия, остается одним из крупнейших импортеров российской энергии, пишет The Telegraph. Орбан, который готовится посетить Вашингтон, старается сохранять хорошие отношения как с Трампом, так и с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Российская нефть в Венгрии

С момента начала полномасштабного вторжения России Орбан увеличил зависимость Венгрии от российской нефти с 61% до 86%, при этом страна ежегодно потребляет около 8 млрд кубометров газа. Венгерские министры утверждают, что как государство без выхода к морю и без реальных альтернативных источников топлива, Венгрия не может отказаться от закупок у России.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что американские санкции, вступающие в силу лишь в конце ноября, пока не создают проблем и не влияют на объем импорта нефти из России.

Орбан на фоне подготовки к выборам 2026 года активно ищет способы обойти возможные последствия американских санкций, особенно те, что касаются "Лукойла" и "Роснефти".

Санкции США против России - что известно

Ранее УНИАН сообщал, что российская компания "Лукойл" решила продать свои иностранные активы из-за санкций США. Причиной такого решения стало введение ограничительных мер "некоторыми странами" против "Лукойла" и дочерних компаний, говорится в заявлении компании.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что новые санкции обвалят экспорт нефти из РФ. Поэтому он ожидает "новые вторичные ограничения", которые бы усилили давление на оккупантов с целью остановки полномасштабной войны.

