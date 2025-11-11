Большая часть нефтеперерабатывающей инфраструктуры в Болгарии принадлежит россиянам.

В результате новых американских санкций против российских нефтяных гигантов, Болгария, 80% топлива для которой обеспечивает нефтеперерабатывающий завод "Лукойла" в местном Бургасе, рискует столкнуться с топливным кризисом. Как отмечает Reuters, в стране осталось запасов бензина на месяц.

Кроме крупнейшего нефтеперерабатывающего завода, "Лукойл" владеет в Болгарии сотнями АЗС, большей частью нефтепроводов и инфраструктуры для хранения топлива.

По данным Reuters, София имеет запасы бензина примерно на 35 дней и дизельного топлива более чем на 50 дней. При этом страна имеет больше запасов сырой нефти и нефтепродуктов за пределами Болгарии, но она должна импортировать их, прежде чем трубопроводная сеть "Лукойла" попадет под санкции.

50% готового топлива Болгарии находится в других странах ЕС.

После объявления санкций в прошлом месяце, София приняла меры для обеспечения поставок. Болгария временно запретила экспорт некоторых видов топлива, главным образом дизельного топлива и авиационного топлива, в страны-члены ЕС.

На прошлой неделе ее парламент принял разрешение на продажу нефтеперерабатывающего завода новому владельцу, чтобы защитить отрасль от санкций США.

Отмечается, что они вступят в силу 21 ноября.

Санкции против российских компаний

22 октября США ввели новые санкции против российских компаний "Роснефть" и "Лукойл", а также их дочерних компаний, где они являются стейкхолдерами на 50% или более. Всего в перечень попало 28 "дочек" "Роснефти" и 6 "Лукойла".

В результате санкций на иракском месторождении West Qurna-2, принадлежащем "Лукойлу", одном из крупнейших в мире, начался кризис. Власти Ирака остановили все денежные и нефтяные выплаты компании.

Месторождение добывает почти полмиллиона баррелей в день, что составляет около 9% общей добычи нефти страны.

Что касается болгарского завода в Бургасе, принадлежащего "Лукойлу", то власти страны инициировали процесс его продажи другому владельцу без согласия российской компании. Для этого в законодательство Болгарии должны быть внесены изменения. Российские СМИ оценивали завод в 2 миллиарда долларов.

