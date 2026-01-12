'Ситуация сверхсложная': нардеп принес неутешительные новости о столичных ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6

По словам нардепа, ни одно защитное сооружение не могло спасти эти объекты от баллистических ракет.

Поврежденное в результате обстрела РФ в ночь на 9 января оборудование на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в Киеве до сих пор не удалось починить, отметил в эфире телеканала "Киев 24" член энергетического комитета парламента Сергей Нагорняк.

"Там очень сложная ситуация. Работают коммунальщики, энергетики, сотрудники ГСЧС - 24/7. Ситуация довольно сложная, но люди работают и, я надеюсь, что постепенно удастся восстановить теплоснабжение всем горожанам", - отметил депутат, не назвав приблизительных временных рамок завершения ремонтных работ.

Говоря о последствиях атаки РФ по энергетическим объектам Киева, Сергей Нагорняк констатировал, что ни одно защитное сооружение не может защитить от баллистических ракет, которыми враг атаковал столичные ТЭЦ.

"Надо откровенно говорить, что защитное сооружение может уберечь тот или иной элемент электростанции - или на ГЭС, или подстанции "Укрэнерго" - только от шахидов или крылатых ракет, но саму электростанцию ничем защитить невозможно", - подчеркнул Сергей Нагорняк.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 9 января Россия нанесла очередной удар по энергетике Киева. Из-за последствий атаки на всей территории столицы временно вводились экстренные отключения.

Как отмечал в комментарии УНИАН энергетический эксперт Станислав Игнатьев, в результате атаки значительные повреждения получили крупнейшие теплоэлектроцентрали Киева – ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

10 января из-за сложной ситуации в энергетике в Киеве временно остановили электротранспорт на левом и правом берегу столицы. Также были временно обесточены все столичные котельные. Теплоснабжение впоследствии было частично восстановлено, как и курсирование электротранспорта на правом берегу Киева.

На Левобережье Киева, а также в части Печерского и Голосеевского районов, по состоянию на 12 января, продолжают действовать экстренные отключения электроэнергии.

