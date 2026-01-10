В Киеве и области устранили сбой в энергосистеме: подачу света восстанавливают

Самая тяжелая ситуация остается в Бориспольском и Броварском районах Киевской области. Там экстренные отключения пока сохраняются. Энергетики работают над стабилизацией ситуации.

По команде "Укрэнерго" в Киеве и Киевской области применлись экстренные отключения электроэнергии. В настоящее время проблема устранена, энергетики проводят работу по восстановлению подачи света в дома украинцев. В ДТЭК сообщили об отмене экстренных отключений.

"Киевщина и правый берег Киева (кроме Голосеевского и Печерского районов): экстренные отключения отменены. В Бориспольском и Броварском районах Киевщины экстренные отключения пока сохраняются", - говорится в сообщении ДТЭК.

Там добавили, что энергетики работают над стабилизацией ситуации.

В Минэнерго в 12:31 отметили, что ситуацию с электроснабжением в Киеве и Киевской области удалось стабилизировать.

В ведомстве отметили, что на левобережных районах Киевской области, в частности, Бориспольском и Броварском, продолжают действовать экстренные отключения. Однако остальные районы постепенно возвращаются к графикам отключений.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко детализировал, что экстренные отключения вводились из-за проблемы, которая была на одном из звеньев энергосистемы.

Однако сейчас специалисты уже решили проблему. Поэтому общее питание восстанавливается.

"Это позволит снять экстренные отключения и вернуться к отключениям по графикам. Однако там, где идет работа над ликвидацией последствий вражеских атак, ограничения все еще останутся", - отметил Ткаченко.

Напомним, ранее по команде "Укрэнерго" в столице и области были применены экстренные отключения. При этом в пресс-службе Киевской городской государственной администрации сообщали, что в городе была остановлена работа систем водоснабжения, теплоснабжения и электротранспорта.

Что с электротранспортом в Киеве

Как сообщили в "Киевпасстрансе", из-за нестабильной ситуации в энергосистеме временно остановился электротранспорт на левом и правом берегу столицы.

В настоящее время предприятие запускает дублирующие автобусные маршруты.

"В связи с временной приостановкой работы Борщаговского скоростного трамвая, по причине отсутствия напряжения, уже организовано автобусное сообщение по маршруту 3т "ул.Старовокзальная - Кольцевая дорога"", - говорится в сообщении.

Ситуация в энергосистеме столицы

В ночь на 9 января РФ массированно обстреляла Киев дронами и ракетами, в результате чего у части жителей столицы и области возникли перебои со светом, водой и теплом.

Позже стало известно, что половина Киева осталась без теплоснабжения в результате массированного российского обстрела 9 января. Из-за сложной ситуации мэр города Виталий Кличко даже призвал киевлян по возможности временно выехать из столицы.

Энергетический эксперт, председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев сообщил, что в результате массированной российской атаки в Киеве значительные разрушения понесли крупные теплоэлектроцентрали – ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, которые генерируют более половины тепла и электроэнергии для столицы.

