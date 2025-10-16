НЭК "Укрэнерго" обнародовало обновленные проекты тарифов на 2026 год. Они предусматривают, что тариф на передачу должен вырасти до 848,52 грн/МВт-ч (+24%), а тариф на диспетчеризацию - до 143,26 грн/МВт-ч (+45%).

Как сказано в сообщении, расчет тарифов осуществлен с учетом основных макроэкономических показателей, утвержденных постановлением КМУ, а именно: индекс потребительских цен на уровне 9,9%, индекс цен производителей промышленной продукции - 13,6%, среднегодовой курс доллара на уровне 45,7 грн и среднегодовой курс евро на уровне 51,18 грн.

Ранее экономисты и участники рынка заявили, что расчеты, представленные Укрэнерго, явно завышены. В частности, в проекте, который подала Укрэнерго, повышена компенсация за технологические расходы э/э с 14,9 до 15,1 млрд грн - и это при том, что объем передачи электроэнергии, по этим же расчетам, упадет на 4%. Следовательно, и объем технологических потерь должен был бы соответствующим образом сократиться.

Также Укрэнерго завысило материальные затраты в тарифе на передачу и диспетчеризацию: они должны вырасти на 31%, при том, что индекс цен производителей промышленной продукции сейчас составляет всего 12,5%.

Ранее аналитическое издание GMK Center указывало, что высокие тарифы на электроэнергию в условиях войны, разрушенной генерации и необходимости послевоенного восстановления ставят под угрозу будущее украинской промышленности, которая традиционно была основой экономики. В частности, без системного решения проблемы высоких энергозатрат украинская металлургия рискует повторить судьбу европейской - массовые остановки производства и потеря позиций на мировом рынке.