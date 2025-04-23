Компания обеспечивает газом 12,5 миллиона украинских домохозяйств.

Компания "Нафтогаз Украины" продлила еще на год действие "Фиксированного тарифа" на поставку газа для населения. До апреля 2026 года украинцы будут платить 7,96 гривини за кубометр.

"Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" продолжит поставлять газ для украинских семей по неизменной цене - 7,96 грн за кубометр", - говорится в сообщении пресс-службы "Нафтогаза".

Таким образом, такая цена будет актуальной еще год - до 30 апреля 2026 года. При этом в компании заявили, что обеспечивают газом 12,5 миллиона украинских домохозяйств.

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Стоит напомнить, что во время войны в Украине действует мораторий на повышение цен на газ для населения.

Ситуация в энергосистеме - последние новости

9 апреля министр энергетики Украины Герман Галущенко на брифинге заявил, что летний период Украина может пройти без проблем с энергоснабжением, если этому будет способствовать ситуация с безопасностью.

19 апреля народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк предупредил, что в Украине летом этого года может возникнуть дефицит электроэнергии в вечерние часы из-за ремонтов наэ энергоблоках атомных электростанций.

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