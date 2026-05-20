Суд в Казахстане разрешил принудительно взыскать с 'Газпрома' $1,4 миллиарда в пользу 'Нафтогаза'

Важно, что это первый случай, когда иностранный суд разрешил принудительно взыскать такую сумму с российской компании.

Суд в Казахстане разрешил принудительное взыскание с российского "Газпрома" $1,4 млрд в пользу НАК "Нафтогаз Украины" по решению международного арбитража. Об этом сообщил председатель правления компании Сергей Корецкий.

"Суд в Казахстане разрешил принудительное взыскание с "Газпрома" $1,4 млрд в пользу "Нафтогаза" по решению международного арбитража. Это первое публичное иностранное судебное решение, которое позволяет принудительное исполнение данного арбитражного решения в отдельной юрисдикции", - написал он.

Корецкий подчеркнул, что компания продолжает системную работу по взысканию с российской газовой монополии компенсации в соответствии с решением международного арбитража.

Что этому предшествовало

В марте 2026 года группа "Нафтогаз" окончательно выиграла у российского "Газпрома" суд на $1,4 млрд. Тогда Федеральный Верховный суд Швейцарии полностью отклонил жалобу "Газпрома" и оставил в силе решение арбитража от июня 2025 года, согласно которому россияне обязаны выплатить "Нафтогазу" более $1,4 млрд задолженности за услуги по организации транспортировки газа, плюс проценты, а также судебные издержки.

Тогда "Нафтогаз" отмечал, что работает над принудительным взысканием долга с россиян, а параллельно продолжается ряд других судебных процессов против страны-агрессора для компенсации убытков.

Также суд обязал российскую компанию оплатить судебные издержки в размере 200 тыс. швейцарских франков, а также компенсировать "Нафтогазу" 250 тыс. швейцарских франков расходов, понесенных в ходе разбирательства в Федеральном верховном суде.

Важно, что в соответствии с соглашением об организации транспортировки природного газа от 2019 года "Нафтогаз" был обязан организовывать транзит природного газа по территории Украины для "Газпрома" до 1 января 2025 года.

Однако в мае 2022 года в результате действий российских оккупационных сил организация транзита газа через точку входа "Сохрановка" стала невозможной. Несмотря на это, "Нафтогаз" продолжил предоставлять предусмотренные Соглашением услуги по транзиту газа через пункт входа "Суджа". Однако "Газпром" отказался выплачивать в полном объеме плату за организацию транспортировки газа, чем нарушил свои договорные обязательства.

Поэтому в сентябре 2022 года "Нафтогаз" инициировал арбитражное разбирательство в Швейцарии в соответствии с Регламентом Международной торговой палаты, как это предусмотрено соглашением.

