Гросси заявил, что ядерная безопасность Украины находится под постоянной угрозой.

В ночь на среду, 9 апреля, неподалеку Южноукраинской атомной электростанции зафиксировали восемь беспилотных летательных аппаратов.

Об этом говорится в заявлении генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Мариано Гросси о ситуации в Украине. По его словам, частые сигналы воздушной тревоги и звуки взрывов продолжают указывать на постоянные риски для ядерной безопасности страны:

"В ночь на 9 апреля было обнаружено восемь беспилотников, которые пролетали в радиусе 4 километров от Южноукраинской атомной электростанции".

Согласно данным Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины, той ночью оккупанты атаковали страну 55-ю ударными дронами типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами. Силы противовоздушной обороны сбили 32 "шахеда", восемь имитаторов локально потеряли без негативных последствий.

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Атаки на украинские АЭС

Как известно, Россия систематически атакует энергетическую инфраструктуру Украины, что создает серьезные угрозы для безопасности атомных электростанций.

17 ноября российские атаки повредили подстанции, обслуживающие три АЭС, что вызвало беспокойство относительно потенциальной ядерной катастрофы

В феврале российский беспилотник попал в конструкцию Арки над 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС, повредив обшивку и систему кранов. Хотя радиационный фон остался в пределах нормы, повреждения были существенными.

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