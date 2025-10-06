Отключения света стали результатом российского удара.

Жителей Шостки предупредили о вынужденном блекауте. Энергетики проводят восстановительные работы после удара Российской Федерации.

"В Шостке произойдет временное прекращение электроснабжения в связи с проведением работ по ликвидации последствий военной агрессии России", - говорится в сообщении "Сумыоблэнерго".

Отмечается, что возможны повторные отключения света

"Это вынужденный шаг, ведь энергетики работают над комплексным решением, что позволит обеспечить электроэнергией всех потребителей, которые сейчас остаются без электроэнергии", - указали энергетики.

В свою очередь глава Сумской ОВА Олег Григоров отметил, что все службы работают в усиленном режиме, чтобы вернуть свет и газ в дома.

"На утро значительная часть потребителей уже запитана, с газом уже более 50% домов. Работы продолжаются. Энергетики и газовщики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное обеспечение громады", - указано в сообщении.

При этом он указал, что уже около 80% мобильного покрытия работает стабильно.

"Все пункты несокрушимости работают и обеспечены энергонезависимым интернетом", - добавил Григоров.

В то же время в "Укрэнерго" сообщили, что ситуация в Шостке и части Сумской области остается сложной.

Удар России по Шостке - главные новости

Шостка в Сумской области уже не первый раз оказывается под ударом российской оккупационной армии. Так, 4 октября россияне нанесли двойной удар по железнодорожному вокзалу в городе Шостка.

Кроме того, без электро- и газоснабжения остались тысячи потребителей города и района.

