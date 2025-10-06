Жителей Шостки предупредили о вынужденном блекауте. Энергетики проводят восстановительные работы после удара Российской Федерации.
"В Шостке произойдет временное прекращение электроснабжения в связи с проведением работ по ликвидации последствий военной агрессии России", - говорится в сообщении "Сумыоблэнерго".
Отмечается, что возможны повторные отключения света
"Это вынужденный шаг, ведь энергетики работают над комплексным решением, что позволит обеспечить электроэнергией всех потребителей, которые сейчас остаются без электроэнергии", - указали энергетики.
В свою очередь глава Сумской ОВА Олег Григоров отметил, что все службы работают в усиленном режиме, чтобы вернуть свет и газ в дома.
"На утро значительная часть потребителей уже запитана, с газом уже более 50% домов. Работы продолжаются. Энергетики и газовщики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное обеспечение громады", - указано в сообщении.
При этом он указал, что уже около 80% мобильного покрытия работает стабильно.
"Все пункты несокрушимости работают и обеспечены энергонезависимым интернетом", - добавил Григоров.
В то же время в "Укрэнерго" сообщили, что ситуация в Шостке и части Сумской области остается сложной.
Удар России по Шостке - главные новости
Шостка в Сумской области уже не первый раз оказывается под ударом российской оккупационной армии. Так, 4 октября россияне нанесли двойной удар по железнодорожному вокзалу в городе Шостка.
Кроме того, без электро- и газоснабжения остались тысячи потребителей города и района.