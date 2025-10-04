После ударов врага ситуация на Шосткинщине остается сложной.

Россия прицельно атаковала гражданскую инфраструктуру Шостки, из-за чего без электро- и газоснабжения остались тысячи потребителей города и района.

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации (ОВА) Олег Григоров. Он подтвердил, что в результате атаки по железнодорожному вокзалу в Шостке погиб 71-летний мужчина.

"В медучреждениях находятся восемь раненых, двое из них - в реанимации в стабильном состоянии. Пострадавшие дети - в удовлетворительном состоянии", - детализировал он.

Видео дня

Начальник ОВА добавил, что также сегодня враг атаковал лодку с рыбаками в Середино-Будской громаде.

"Погиб 63-летний мужчина, еще один - ранен. Медики оказывают помощь", - сообщил Григоров.

Он добавил, что по результатам заседания оперативного штаба ОВА получила дополнительную поддержку от государства.

"Уже с понедельника она усилит обеспечение энергоснабжения Шосткинской громады", - отметил Григоров.

Удар по Шостке

Сегодня днем россияне нанесли двойной удар по железнодорожному вокзалу в городе Шостка. Первый удар попал в локомотив пригородного поезда Терещинская-Новоград-Северского.

Когда началась эвакуация людей, враг повторно атаковал, ударил в электровоз поезда Киев-Шостка.

Сообщалось о 8 раненых, среди которых 44-летняя женщина с тремя сыновьями 14, 11 и 7 лет.

