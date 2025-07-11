В Международном энергетическом агентстве указали, что ситуация ухудшалась на протяжении большей части 2024 и 2025 годов.

В России ухудшается ситуация с экспортом сырой нефти и нефтепродуктов. Это ставит под сомнение способность Москвы поддерживать свои производственные мощности.

"Объемы как сырой нефти, так и нефтепродуктов в июне оставались на исключительно низком уровне, достигнув пятилетнего сезонного минимума", - говорится в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА), пишет Bloomberg.

При этом указано, что ситуация ухудшалась на протяжении большей части 2024 и 2025 годов. В МЭА отметили, что это "вызывает вопросы о способности России поддерживать свои производственные мощности в сфере добычи".

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В прошлом месяце суточные объемы погрузки сырой нефти в России оставались стабильными на уровне 4,68 млн баррелей, в то время как суточный экспорт нефтепродуктов сократился на 110 000 баррелей до 2,55 млн баррелей, сообщило МЭА.

Экспорт нефтепродуктов из России в июне упал до самого низкого уровня за восемь месяцев, несмотря на в целом стабильную загрузку нефтеперерабатывающих заводов, поскольку российские власти поощряют производителей оставлять бензин и дизельное топливо в стране в преддверии высокого спроса со стороны сельскохозяйственного сектора.

Несмотря на сокращение общего объема поставок нефти за рубеж, экспортные доходы России в июне выросли более чем на 800 млн долларов до 13,6 млрд долларов, что на 6,4% выше показателя мая, благодаря росту средних международных цен на нефть на фоне опасений по поводу поставок в связи с напряженностью на Ближнем Востоке, сообщает МЭА.

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Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники, группа, известная как ОПЕК+, в которую входит Россия, договорились о повышении добычи на 548 000 баррелей в день в августе, что больше запланированных 411 000 баррелей в день. Это решение отменяет почти все добровольные сокращения на 2,2 миллиона баррелей в сутки, которые были введены группой.

При этом поставки российской нефти упали до самого низкого уровня с февраля. Загрузка нефтеперерабатывающих заводов растет быстрее, чем производство, что приводит к сокращению экспорта.

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