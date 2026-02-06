Россия начала строительство АЭС для европейской 'соседки' Украины: МАГАТЭ удовлетворено

Глава МАГАТЭ назвал старт проекта "большим днем для России".

В Венгрии, которая граничит с Украиной и входит в Европейский Союз, началось строительство российской АЭС "Пакш II". Проект финансируется Кремлем за счет миллиардных кредитов Будапешту, что нарушает законодательство ЕС, сообщает Greenpeace Украина.

На торжественном открытии строительства присутствовали генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Глава МАГАТЭ, в частности, назвал старт проекта "большим днем для России".

"Этот шаг - открытое политическое заявление: Венгрия поддерживает войну, непрозрачность и российскую государственную атомную промышленность. Венгрия начала строительство АЭС вместе с "Росатомом", который является соучастником военных преступлений, ядерного шантажа и угрозой для гражданского населения в Украине", - говорится в заявлении Greenpeace Венгрия.

Видео дня

Технология будущей АЭС поставляется российской государственной атомной корпорацией "Росатом" и представляет собой реактор типа ВВЭР-1200. Эксперты Greenpeace отмечают, что "Пакш II" базируется на дорогой, устаревшей и рискованной технологии.

"Росатом" принимает активное участие в оккупации Украины, способствуя милитаризации действующей Запорожской АЭС. При этом компания из страны-агрессора до сих пор избегает строгих санкций Евросоюза. Венгрия при правлении премьер-министра Виктора Орбана последовательно блокирует санкции ЕС против "Росатома".

Более того, даже французские и немецкие гиганты, такие как Framatome и Siemens, продолжают предоставлять стратегические технологии и экспертизу для проектов "Росатома", включая приборы и системы управления, отметили в Greenpeace Украина.

В прошлом году администрация США отменила финансовые санкции против российских банков, чтобы обеспечить финансирование проекта "Пакш II".

Роль МАГАТЭ в войне России против Украины

Еще два месяца назад глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выступил с заявлением, что безопасное внешнее электроснабжение из сети для ядерных объектов Украины не выполняется. Этим он, по крайней мере, частично свидетельствовал о нарушении российскими оккупантами техники ядерной безопасности.

А энергетический эксперт Геннадий Рябцев прямо говорит, что МАГАТЭ помогает россиянам корректировать удары по энергетическим объектам Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: