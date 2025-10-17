Венгрия приглашает российских рабочих строить атомную электростанцию "Пакш-2".

Европа должна больше и активнее уменьшать зависимость от ядерного топлива и технологий Кремля. Такое мнение в интервью УНИАН высказал ведущий специалист по радиационной безопасности, эксперт по ядерной энергетике "Greenpeace Украина" Ян Ванде Путте.

Он привел пример Венгрии, которая приглашает российских рабочих строить атомную электростанцию "Пакш-2".

"И Европейская комиссия это одобряет. А Германия, вероятно, предоставит лицензию Siemens на участие в этом проекте. Если сейчас есть политический импульс, мы должны разорвать эти связи и убедиться, что Венгрия не будет еще больше, чем сегодня, связана с политической орбитой Кремля", - говорит Ян Ванде Путте.

Видео дня

Специалист признает, что ослабить позиции Кремля будет сложно, ведь сегодня Россия является главным экспортером ядерных технологий в мире. Однако ситуация не безнадежна.

"Их имидж в мире, особенно в странах Глобального юга, очень большой. Если они здесь налажают (создадут ядерную катастрофу в Украине, - УНИАН), и это будет восприниматься как их ответственность, это обернется катастрофой для бизнеса "Росатома" в мире", - считает специалист.

Стратегически важным на этом пути является разоблачение российской дезинформации, которая касается, в частности, ситуации на Запорожской АЭС (ранее россияне отключили станцию от электроснабжения).

"Они очень чувствительны к тому, что их могут воспринимать как ответственных за создание ядерной катастрофы. Вот где мы имеем рычаги влияния", - говорит Ян Ванде Путте.

Специалист отметил, что восприятие россиян в Европе уже начало меняться, но это произошло лишь после того, как европейцы почувствовали опасность собственной жизни.

"Печально это говорить, но для того, чтобы произошло изменение мышления, нужно, чтобы некоторые дроны залетели в Польшу и летали вокруг аэропортов в ЕС", - добавляет эксперт по ядерной энергетике.

Ядерная энергетика - последние новости

Ранее военный эксперт Михаил Жирохов предупредил о "катастрофической ситуации" из-за усиления российских ударов по энергетике. По его словам, россияне де-факто уже начали атаковать инфраструктуру атомной энергетики Украины, выбив в предыдущие годы тепловую.

Западные специалисты в первую очередь обращают внимание на ситуацию, которая сложилась на Запорожской атомной электростанции. По их мнению, из-за длительного отсутствия внешних поставок на ЗАЭС возможен сценарий Фукусимы.

Вас также могут заинтересовать новости: