Россия договорилась с еще одной страной о строительстве АЭС

Ханой и Москва подписали соглашение о строительстве первой атомной электростанции во Вьетнаме. Власти страны стремятся укрепить энергетическую безопасность на фоне боев на Ближнем Востоке, которые нарушают мировые поставки топлива.

Издание Bloomberg пишет, что Вьетнам принял меры по укреплению энергетической безопасности после того, как война в Иране практически остановила экспорт нефти и газа через Ормузский пролив, что привело к росту цен на топливо и очередям на заправочных станциях. Правительство разработало план мер по экономии топлива, включая переход на электромобили и ускорение использования биотоплива.

Ханой также обращается за помощью к партнерам, включая Японию, Южную Корею, Анголу и Алжир, с целью диверсификации источников нефти. В стране есть два собственных нефтеперерабатывающих завода, которые обеспечивают около 70% внутренних потребностей страны, однако более 80% импортируемой сырой нефти поступает из Ближнего Востока.

Вьетнам давил на Россию с целью ускорения строительства АЭС "Ниньтхуан-1", которую планируется ввести в эксплуатацию не позднее конца 2031 года. В рамках проекта планируется построить два реактора российской разработки общей мощностью около 2 400 МВт.

Согласно заявлению, Москва и Ханой также договорились расширить сотрудничество в сферах новых источников энергии, экологически чистой и возобновляемой энергетики. В частности, российский производитель СПГ "Новатэк" также подписал предварительное соглашение о поставках во Вьетнам.

Страны поддерживают обширные связи в сфере энергетического сотрудничества на протяжении десятилетий, включая совместные предприятия между "ПетроВьетнам" и российскими государственными компаниями, как "Зарубежнефть" и "Газпром". "Вьетсоветнефть", предприятие, созданное в 1981 году между этой юго-восточной азиатской страной и СССР, за последние пять лет пробурило во Вьетнаме 36 скважин.

Кроме того, страны договорились о расширении сотрудничества в области геологоразведки и добычи нефти и газа на вьетнамском континентальном шельфе и на территории России.

Вьетнам не едиственная страна, где Россия строит атомную стакнцию. Так, в конце августа 2022 года Управление по атомной энергетике Венгрии выдало "Росатому" разрешение на строительство V и VI энергоблоков АЭС "Пакш".

В связи с санкциями, которые ввели США в отношении России из-за войны в Украине, строительство АЭС затормозилось, но в конце июня 2025 года ситуация изменилась. Вашингтон снял санкции, связанные со строительством атомной электростанции "Пакш II".

6 февраля в Венгрии официально стартовало строительство этой АЭС. На церемонии присутствовал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Вас также могут заинтересовать новости: