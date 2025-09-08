Сейчас спасатели и энергетики работают над ликвидацией последствий обстрела.

Россия атаковала украинскую энергосистему, под массированным обстрелом оказался один из объектов тепловой генерации в Киевской области.

Как отмечается в сообщении на сайте Министерства энергетики Украины, цель врага очевидна - нанести еще больше трудностей мирному населению Украины, оставить без света и тепла украинские дома, больницы, детские сады и школы.

"Объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии, газовая инфраструктура - это не военные цели. Враг четко понимает, что бьет по критической гражданской инфраструктуре", - отметили в Минэнерго.

Так, сейчас спасатели и энергетики работают над ликвидацией последствий обстрела.

"Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию. О любых изменениях в энергоснабжении будем сообщать дополнительно. Следите за официальными сообщениями", - добавили в министерстве.

В то же время в ГСЧС Киевской области добавили, что погибших и пострадавших в результате атаки нет.

"Взрывной волной также повреждены здания торгового центра и фитнес-клуба в Обуховском районе", - отметили в сообщении.

Атаки РФ по энергообъектам - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина и дальше будет отвечать своими ударами на план энергоблокады от Путина. По его словам, если бы в Украине не было сложностей из-за российских ударов по энергетике, Украина всегда имела профицит электричества в любой момент года.

В то же время энергетический эксперт Геннадий Рябцев рассказал о рисках для украинцев из-за атак РФ на украинскую энергетику. Известно, что после атаки на энергосистему 3 сентября в Минэнерго призвали потребителей рационально использовать электроэнергию, однако, по словам эксперта, этого недостаточно.

"Готовы в том смысле, что все необходимые запасы резервов есть. Завершаются ремонты, вводится новое оборудование в эксплуатацию. Если все планы, которые объявило правительство, будут реализованы, то никаких проблем с этим не будет в будущем", - отметил Рябцев.

