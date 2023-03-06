Индийское валютное регулирование ограничивает расчеты в рупиях за пределами Индии.

На фоне массовых антироссийских санкций, индийский регулятор не разрешает российским компаниям, получившим оплату за российскую нефть в рупиях, торговать ей на Московской бирже и конвертировать ее в рубли.

Как заявил управляющий директор по развитию бизнеса биржи Кирилл Пестов, у экспортеров копится индийская валюта и они не знают, что с ней делать, сообщает The Moscow Times.

"Индийское валютное регулирование ограничивает расчеты в рупиях за пределами Индии", - пояснил Пестов, отметив при этом, что в Индию потекла дешевая российская нефть, и по итогам года поставки выросли в 33 раза.

Видео дня

Мосбиржа ждет решений ЦБ Индии по расширению интернационализации рупии. Поставки индийских товаров в Россию буксуют, и в результате формируется гигантский торговый дисбаланс.

Как говорится в материале, в результате российские банки начали отказываться от получения рупий. Они не хотят скопления избытков индийской валюты. Из-за этого буксует механизм торговли в нацвалютах. Хотя индийский ЦБ одобрил открытие корсчетов в рупиях российским банкам, крупные сделки не проводятся. Использовать рубли вместо рупий не желает индийская сторона.

Ситуация с российской нефтью

5 декабря 2022 года был введен потолок цен на нефть. Это значит, что сырье дороже 60 долларов за баррель запрещается перевозить и страховать. С 5 февраля 2023 года ступил в силу запрет на закупку российских нефтепродуктов.

С 1 февраля 2023 года Путин запретил экспорт нефти по ценовому потолку.

1 марта 2023 года в Кремле признали, что с начала войны в Украине нефть упала в цене в два раза.

2 марта 2023 года роявилась информация о том, что Россия увеличивает теневой флот для перевозки нефти.

3 марта 2023 года Россия признала, что потеря добычи нефти неизбежна.

Война в Украине и позиция Индии

18 ноября 2022 года индийский посол заверил украинскую сторону в полной поддержке и готовности предоставить необходимую помощь. Индия заявила о готовности поддержать энергетический сектор Украины.

20 ноября 2022 года Зеленский смог на G20 убедить Индию и Китай меньше поддерживать Путина.

19 декабря 2022 года из-за ядерных угроз РФ премьер Индии отказался от ежегодного саммита с Путиным.

4 февраля 2023 года в СМИ появилась информация о том, что Индия платит трейдерам за российскую нефть валютой ОАЭ вместо доллара.

21 февраля 2023 года Индия допустила Россию к торгам на своих биржах.

22 февраля принимающая саммит G20 Индия отказалась обсуждать антироссийские санкции.

Вас также могут заинтересовать новости: