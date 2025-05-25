Бридлав считает, что в администрации США все еще надеются на сотрудничество с российским диктатором для завершения войны.

США не должны признавать временно оккупированные территории Украины российскими, ведь это будет огромная стратегическая ошибка. Так считает генерал военно-воздушных сил США в отставке, Верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (SACEUR) в 2013-2016 годах Филипп Бридлав. Свое мнение он озвучил Общественному.

"Это была бы огромная стратегическая ошибка. Мы уже выучили этот урок. Например, в Балтии мы никогда не признавали оккупацию Россией, и сейчас эти страны являются частью Запада и НАТО. Мы никогда не должны признавать эти территории российскими. Надо всегда говорить, что Россия оккупировала украинские земли - и только так. Это не российская земля, никогда не была, и мы не должны этого признавать", - заявил он.

Кроме того, Бридлав объяснил, почему топ-чиновники администрации США не называют российского диктатора Владимира Путина военным преступником. Генерал считает, что они еще надеются на его сотрудничество по мирному процессу для завершения войны РФ против Украины.

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"Я думаю, что многие люди, в частности американцев, до сих пор ждут, чтобы официальная позиция президента Трампа (Дональда Трампа, - ред.) по Украине сформировалась. Казалось, мы понимали его мнение, но когда Путин не присоединился к мирному процессу в Турции, а потом, как вы, наверное, слышали, телефонный разговор между президентом Путиным и президентом Трампом не дал никаких конкретных результатов - теперь все ждут, как президент отреагирует на отказ Путина сотрудничать", - сказал Бридлав.

Он также предположил, что если Путин не захочет сотрудничать в мирном процессе, "для России все может закончиться очень плохо".

"Мы надеемся, что Белый дом и президент наконец поймут, куда Путин движется. И пока президент не определится относительно Путина, я не слишком переживаю из-за многих заявлений. Если Путин будет сотрудничать - ситуация пойдет в одну сторону. Надо понять, готов ли Путин присоединиться к процессу, который мы пытаемся запустить", - пояснил генерал.

Он добавил, что необходимо оказывать давление на Россию для того, чтобы заставить ее согласиться на мирный процесс и завершение войны в Украине.

Позиция США в мирных переговорах

Как сообщал ранее УНИАН, телефонный разговор Трампа с Путиным 19 мая показал, насколько маловероятным сейчас является прекращение войны в Украине, считает CNN. Отмечается, что когда Трамп после этих переговоров объявил, что Украина и Россия теперь будут вести переговоры "как только они могут" о прекращении огня и, наконец, завершении войны, несмотря на то, что боевые действия продолжаются, он фактически поддержал подход Кремля.

Трамп отказался ввести санкции против России, поскольку, по его словам, существует шанс на прогресс в переговорах. "Потому что я думаю, что есть шанс что-то сделать. И если вы это сделаете (введете санкции против России, - ред.), вы также можете сделать гораздо хуже. Но может наступить время, когда это произойдет", - сказал президент США после своего разговора с Путиным 19 мая.

Госсекретарь США Марко Рубио не захотел назвать Путина военным преступником недавно во время слушаний в Комитете иностранных дел Палаты представителей. Он обошел прямой ответ на вопрос, является ли российский диктатор военным преступником и намекнул, что обвинения Путина в военных преступлениях "могут подорвать усилия" президента США в переговорах о прекращении войны.

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