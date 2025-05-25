В "Каскаде" российские чиновники служат от 3 до 8 месяцев, фотографируются с автоматами, а потом возвращаются домой с почестями "героев".

На оккупированной территории Украины, относительно далеко от линии огня, действует подразделение беспилотников "Каскад", куда стремятся попасть на службу представители российской элиты. Об этом подразделении рассказало издание The New York Tmes.

В материале говорится, что российские военные блогеры назвали это подразделение "синекурой для чиновников" или "подразделением для VIP-персон", ведь служба здесь обычно кратковременная, место далеко от фронта, поэтому вероятность попасть под огонь минимальна.

"По данным многочисленных сообщений в соцсетях, в которых новобранцы демонстрируют свое участие в "миссии", и свидетельств военных аналитиков, служащие в "Каскаде" обычно находятся на задании от трех до восьми месяцев, фотографируются с автоматами, а затем возвращаются в Россию с почестями "героев", - говорится в публикации.

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Об этом подразделении в прошлом году уже сообщала разведка Британии. В частности, там отмечали, что "зачисление в ряды "Каскада" позволяет российским элитным деятелям обходить требования военной службы в России, гарантируя безопасность, и потенциально заручаться благосклонностью Кремля".

По словам председателя партии "Единая Россия" Андрея Турчака, более 270 прокремлевских региональных депутатов и 200 членов молодежного крыла партии участвовали в войне в Украине. Между тем, как узнали журналисты издания, по меньшей мере шесть депутатов Госдумы, десятки прокремлевских активистов и даже один космонавт проходили службу именно в "Каскаде".

Возглавляет "Каскад" с осени 2022 года бывший депутат Госдумы Дмитрий Саблин. По его словам, в составе подразделения действуют по меньшей мере 54 экипажа, которые используют 10 типов разведывательных и боевых дронов вдоль линии фронта.

Как отметили журналисты NYT, служба в "Каскаде" уже помогла некоторым ветеранам построить карьеру. Так, Евгений Первышов был депутатом низшего ранга, когда присоединился к подразделению беспилотников в ноябре 2022-го. Через год он вернулся в Москву и поступил в программу "Время героев", созданную для подготовки нового поколения чиновников, "закаленных войной". Подаваться в нее могут только участники боевых действий в Украине.

Российский правитель Владимир Путин заметил Первышова на телевизионной встрече и предложил ему работу. В результате Первышов стал первым ветераном войны в Украине, которого назначили губернатором.

Бывший спичрайтер Кремля, а ныне политический консультант Аббас Галлямов отметил, что чиновники используют "Каскад" как трамплин, фактически манипулируя призывом Путина продвигать ветеранов на руководящие должности.

По словам Галлямова, цель Путина - "показать патриотический пыл, пронизывающий общество сверху донизу". Но если посмотреть внимательно, "ни один из повышенных ветеранов не является случайным человеком":

"Это те, кто шел на войну, точно зная, что по возвращении их ждет должность".

По данным исследовательской группы Conflict Intelligence Team, которая анализирует российскую армию на основе открытых источников, условия службы в "Каскаде" существенно отличаются от фронтовых, служба в подразделении значительно безопаснее. Оно размещается в нескольких десятках километров от линии фронта, вне зоны поражения артиллерии малой дальности. Офицеры и солдаты могут жить в квартирах или гостиницах, а не в окопах или блиндажах.

Ни один из членов "Каскада", с которыми связывались журналисты издания, не согласился рассказать, как удалось покинуть подразделение после кратковременной службы, что, очевидно, нарушает правила Минобороны РФ.

Служба в армии РФ: другие новости

Как сообщал ранее УНИАН, российские солдаты Илья Вейцлер и Даниил Архипов стали дезертирами и нашли убежище в Европе. Журналистам французского издания Le Monde они рассказали, с чем им пришлось столкнуться на войне против Украины. Так, Вейцлер сообщил, что его отправили в Запорожскую область, где он попал в минометное подразделение. Говорит, он не был подготовлен к такому виду боевых действий, а его начальники регулярно напивались.

"Солдаты пользовались этим, чтобы повлиять на их решения и таким образом избежать отправки на передовую. Тех, кто отказывался, запирали в подвалах", - говорит Вейцлер.

После травмы ноги он лечился, а затем безуспешно пытался уволиться из армии. В конце концов, с женой пришли к выводу, что дезертирство - единственное решение.

Другой российский солдат, Архипов, заявил, что больше всего боится, что российские спецслужбы поймают его. Он показал журналистам свою правую руку, на которой отсутствует мизинец. Бывший российский солдат признался, что ранил себя, чтобы уйти из российской армии и спасти свою жизнь.

"Каждую неделю мои товарищи намеренно калечили себя. Офицеры, которые разгадали эту уловку, отправляли их на гауптвахту, а потом снова отправляли в бой, на верную смерть", - рассказал Архипов.

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