Высокая представительница ЕС заявила, что ей больно видеть то, как среди невинных жертв страдают и гибнут дети.

Высокая представительница ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас призвала мировое сообщество усилить давление на Россию после ночной массированной атаки по Украине. Об этом она написала на своей странице в соцсети X.

По словам Каллас, ночной обстрел Украины со стороны России вновь показывает, что Москва не собирается завершать войну. Она подчеркнула, что РФ стремится к новым страданиям и уничтожению Украины.

"Нам необходимо самое сильное международное давление на Россию, чтобы остановить эту войну", - заявила Каллас.

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Высокая представительница ЕС добавила, что ей больно видеть то, как среди невинных жертв страдают и гибнут дети. Она сказала, что ее мысли сегодня с их семьями.

Ночная атака РФ по Украине - важные новости

Напомним, что в ночь на 25 мая Россия массированно атаковала Украину дронами и ракетами. Во многих областях зафиксированы масштабные разрушения, есть много погибших и пострадавших.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отсутствие реакции мира на подобные нападения поощряют российского диктатора Владимира Путина к продолжению агрессивной политики. Остановить войну возможно, но исключительно благодаря нужной силе давления на РФ, подчеркнул глава государства.

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