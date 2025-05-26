Законопроект можно будет вынести на голосование самое раннее в начале июня, поскольку на следующей неделе Конгресс уходит на каникулы.

Новый законопроект, который введет жесткие санкции против союзников России, получил огромную поддержку в Сенате США как со стороны республиканцев, так и демократов.

Как пишет The Telegraph, некоторые члены Сената дали понять, что попытаются вынести его на голосование, не дожидаясь "зеленого света" от президента Дональда Трампа.

В среду сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь представили законопроект о введении парализующих санкций в отношении российских союзников. Его основным положением является введение 500-процентной пошлины на любую страну, которая покупает российскую нефть, газ, уран и другие продукты, чтобы остановить Китай и других, "поддерживающих военную машину Путина".

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Как отмечает The Telegraph, законопроект поддержал 81 сенатор от обеих партий, хотя любая попытка навязать Трампу свою точку зрения, скорее всего, будет плохо воспринята в Белом доме.

Трамп предупредил, что санкции против России могут заставить Путина отказаться от мирных переговоров, однако некоторые сенаторы-республиканцы дали понять, что скептически относятся к переговорам Трампа с российским лидером, и заявили, что будут действовать, не дожидаясь его одобрения.

"Я ничего не жду. Я думаю, что мы должны вынести это на обсуждение и наказать Путина. Я ждал достаточно долго. И мне совершенно ясно, что Путин водит нас за нос уже несколько месяцев, и я не думаю, что Соединенные Штаты Америки должны это терпеть", — сказал Тодд Янг, старший сенатор-республиканец от Индианы.

При этом сенатор-республиканец Майк Раундс подсчитал, что законопроект поддержат около 70 сенаторов даже без поддержки Трампа.

Однако законопроект можно будет вынести на голосование самое раннее в начале июня, поскольку на следующей неделе Конгресс уходит на каникулы.

И хотя теоретически Сенат может преодолеть попытку президента наложить вето на законопроект, его также необходимо будет принять через Палату представителей, которая менее благосклонно относится к Украине и где Трамп имеет больше влияния, отмечает издание.

Санкции США против России

Ранее СМИ писали, что государственный секретарь США Марко Рубио убеждает президента Дональда Трампа ввести санкции против России на фоне срыва переговоров по прекращению огня в Украине. Однако американский лидер пока уклоняется.

Как отмечалось, новый законопроект о санкциях также должен быть принят Палатой представителей, где республиканское руководство действует в полном согласии с Белым домом. Если Белый дом откажется поддержать законопроект о санкциях, его сторонникам в Палате, вероятно, придется обойти руководство и принудить к голосованию – сложная и изнурительная процедура.

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