Он уверен, что кремлевский правитель ранее не был таким.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что недоволен кремлевским правителем Путиным.

Как передает британский телеканал Sky News, американский лидер напомнил журналистам, что знает главу Кремля давно, однако сейчас с ним "что-то произошло". Политик также заверил, что до сих пор рассматривает возможность введения санкций против России:

"Я не знаю, что, черт возьми, произошло с Путиным. Я знаю его очень давно. Я всегда ладил с ним. Но он посылает ракеты в города и убивает людей, и мне это не нравится. Мне не нравится то, что делает Путин. Нисколько. Он убивает людей. И с этим парнем что-то случилось, и мне это не нравится".

Реакция США на усиление обстрелов Украины

В ночи на 24 и 25 мая Россия осуществила масштабные воздушные атаки, выпустив по Украине сотни дронов и множество ракет различных типов. В результате обстрелов минувшей ночью погибли по меньшей мере 12 человек, среди них - трое детей.

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Президент Владимир Зеленский заявил, что каждый террористический удар россиян является достаточной причиной для новых санкций против России, поскольку Москва только затягивает эту войну, продолжая убивать каждый день.

Специальный представитель американского президента Кит Келлог заявил, что неизбирательные убийства женщин и детей в их домах являются явным нарушением Женевских мирных протоколов 1977 года. Он призвал Россию остановиться.

Просто сейчас продолжается очередная массированная атака БПЛА на Украину. Кроме того, мониторинговые каналы предупреждают о взлете российских бомбардировщиков.

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