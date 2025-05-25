Для каждого знака Зодика подобрали цвет силы, который отражает их характер, пишет New York Post.
Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.
Овен - красный
Как первый знак в зодиакальном круге, Овен связан с красным - первым цветом, который различает новорождённый, благодаря его длинной волне. Красный - оттенок планеты Марс, которая управляет этим знаком. Это также цвет свежей артериальной крови, что символизирует природную склонность Овна к соперничеству и страсти к борьбе.
Телец - зеленый
Телец тяготеет к красоте природы и материальному комфорту. Зеленый - самый распространённый цвет в окружающем мире, и идеально отражает любовь Тельца к изобилию. Этот земной знак, связанный со вторым домом ценностей, одинаково счастлив на травяном лугу или в обстановке финансового благополучия.
Близнецы - серый
Близнецы обожают множественность, поэтому им трудно выбрать один цвет. В их мире все оттенки смешиваются в единый нейтральный тон. Подобно тому, как они предпочитают не принимать жёсткие решения, серый символизирует их склонность находиться между полюсами, признавая и объединяя противоположности.
Рак - серебристый
С Луной в качестве правителя, Рак ассоциируется с серебром, алхимическим символом которого является полумесяц. Раки чувствительны и заботливы, склонны занимать скромные позиции и часто отдают больше, чем получают. Серебро известно своими лечебными качествами, и Раки, как истинные хранители Зодиака, интуитивно стремятся лечить, поддерживать и оберегать.
Лев - золотой
Солнце, символ золота, управляет Львом - лидером, любящим внимание и признание. Львиная харизма сияет, как солнечные лучи. Даже в трудные времена Лев не теряет королевской осанки и врождённой щедрости. Золото символизирует величие и внутренний свет, присущий этому знаку.
Дева - коричневый
Дева интуитивно чувствует связь с землей и ее потенциалом к исцелению. Управляемая Меркурием, она практична, точна и склонна к служению. Глубокий коричневый, цвет плодородной почвы, отражает её надёжность и стремление к порядку - словно устойчивая энергия самой природы.
Весы - синий
Весы стремятся к гармонии, а синий - это цвет, которому доверяют и который редко вызывает отторжение. Он ассоциируется с элегантностью, миром и внутренним спокойствием. Весы - эстеты, умеющие создавать атмосферу уюта, где каждый чувствует себя в безопасности и равновесии.
Скорпион - черный
Скорпионы не боятся ни своей тени, ни чужой. Этот знак правит восьмым домом трансформации, и черный - цвет тайны, глубины и перерождения. Он был первым цветом, использованным человечеством для выражения идей, и символизирует завершение, за которым всегда следует обновление - ключевая тема для Скорпиона.
Стрелец - желтый
Желтый - цвет надежды, открытости и знания. Стрелец, как искатель истины, управляется девятым домом мудрости и философии. Его оптимизм неизменно освещает путь, даже если он вымощен парадоксами. Желтый - как солнечный свет, несущий вдохновение и свободу.
Козерог - фиолетовый
Фиолетовый долгое время считался цветом власти и достоинства, как и Козерог - знак стойкости и амбиций. Редкость этого оттенка в природе отражает исключительность Козерога, а его ассоциация с выносливостью подчёркивает способность этого знака становиться только лучше со временем.
Водолей - белый
Белый цвет, как символ чистоты и начала, воплощает дух Водолея - реформатора и мыслителя. Этот знак связан с будущим и новыми идеями, а белый - как пустой холст, на котором можно создать нечто совершенно новое. Он олицетворяет свободу выбора и безграничный потенциал.
Рыбы - оранжевый
Оранжевый - цвет мечтаний, вдохновения и нежной эксцентричности, идеально подходящий Рыбам. Под покровительством Нептуна они живут в мире чувств, символов и грёз. Этот цвет напоминает о мягком свете свечи, домашнем уюте и бесконечной фантазии, в которой Рыбы чувствуют себя как дома.