'Все оборвала война': на Житомирщине Россия убила троих детей из одной семьи

Кроме того, пострадали родители погибших детей. Известно, что их мать находится в больнице с тяжелыми травмами.

В ночь на 25 мая Россия осуществила комбинированную атаку по городам Украины. В Житомирской области жертвами удара оккупантов стали трое детей из семьи Мартынюков - 8-летний Станислав, 12-летняя Тамара и 17-летний Роман.

О трагедии сообщил Коростышевский лицей №1 имени Густава Олизара, где учились дети.

"Сегодня в результате жестокой ночной атаки мы потеряли трех наших детей. ученики нашего лицея - одиннадцатиклассник Роман, шестиклассница Тамара и третьеклассник Станислав - больше не придут в свои классы, не сядут за парты, не улыбнутся друзьям [...] Все оборвала война", - говорится в сообщении.

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У 17-летнего Романа вскоре должен был быть выпускной. Парень в этом году завершал обучение в школе.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что погибшие дети были из одной семьи. Пострадали также их родители. Мать школьников получила тяжелые ранения.

Россия атакует Украину

Как сообщал УНИАН, Россия на фоне заверений, что готовит меморандум о мире каждую ночь массированно атакует Украину, убивая мирное население. В ночь на 24 мая россияне применили 14 баллистических ракет Искандер-М/KN-23, которыми были атакованы Киев, Днепропетровскую, Одесскую и Запорожскую область. Также враг ударил 250-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Основным направлением российской атаки была столица Украины город Киев.

В ночь на 25 мая Россия осуществила комбинированный удар по Украине с применением 367-ми средств воздушного нападения.

Вследствие вражеской атаки пострадали большинство регионов Украины. Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 22 локациях, а также падение сбитых крылатых ракет и ударных БПЛА в 15 локациях.

Из-за варварской атаки россиян есть погибшие и пострадавшие, среди них дети.

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