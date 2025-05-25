Тесты показывают, что этот вкус максимально приближен к оригиналу.

Сеть ресторанов быстрого питания Kentucky Fried Chicken (KFC) длительное время тщательно охраняла свой рецепт кляра для курицы, уникальный вкус которому придавала смесь специй, которую никто не мог воссоздать. Однако в 2016 году журналист Chicago Tribune взял интервью у Джо Ледингтона, племянника основателя сети KFC полковника Сандерса. Леддингтон обнародовал старинный рецепт, который, по его словам, и был той секретной смесью.

Как пишет TastingTable, KFC официально никогда не подтверждала правдивость этого рецепта, но тесты на вкус показывают, что он довольно похож.

В его состав входят 11 специй: соль, черный перец, базилик, орегано, тимьян, сушеная горчица, паприка, сельдерейная соль, чеснок, а также большая доза белого перца и немного сушеного имбиря, которые широко используются в китайской кухне.

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Теперь, когда у вас есть весь список специй, время приготовить идеальный кляр для жареной курицы, при этом важно не забыть еще один ингредиент для улучшения вкуса – глутамат натрия. Многие считают, что KFC тоже его использует, хотя он не был частью рукописного рецепта.

Однако это только половина пути – вторая часть секрета в самом способе приготовления.

KFC готовит свою жареную курицу способом, который называется "жарка под давлением" и позволяет получить сверххрустящую курицу. Однако в домашних условиях есть альтернатива этому способу. TastingTable советует отваривать курицу перед жаркой, чтобы она получилась хрустящейснаружи, но сочной и влажной внутри.

Также курочкку рекомендуется замариновать перед приготовлением, лучше всего – на ночь.

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