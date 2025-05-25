'Новая баба Ванга' предсказала апокалипсис в июле: мир в ужасе

Женщина, которая ранее делала точные прогнозы, говорит об опасности очень мощной морской стихии.

Туристы массово отменяют поездки в Японию после жуткого пророчества японской провидицы Рё Тацуки, которую считают "новой бабой Вангой". Женщина предупредила о катастрофе, которая, по ее словам, должна произойти уже в июле 2025 года - менее чем за два месяца, пишет Daily Mail.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Тацуки, художница манги и автор книги "Будущее, которое я видела", еще в 1999 году начала публиковать пророчества, которые, как утверждается, сбывались с пугающей точностью. В обновленном издании своей книги, вышедшем в 2021 году, она предсказала масштабную катастрофу летом 2025-го. По словам экстрасенса, "между Японией и Филиппинами образуется трещина под морским дном, которая вызовет гигантское цунами - втрое выше того, что произошло во время землетрясения Тохоку в 2011 году".

Видео дня

С приближением даты паника начала распространяться: туристы из Китая, Гонконга, Таиланда и Вьетнама начали массово отменять бронирования. По данным туроператора WWPKG из Гонконга, количество бронирований в Японию во время Пасхальных праздников упало вдвое, и прогнозируется дальнейшее сокращение.

Ситуацию усугубило официальное предупреждение от посольства Китая в Токио, которое призвало своих граждан быть осторожными во время путешествий, обучения или покупки недвижимости в Японии.

Японские чиновники пытаются успокоить общественность. Губернатор префектуры Мияги Йосихиро Мурай назвал сообщения в соцсетях "ненаучными слухами", призвав туристов не паниковать. "Нет причин для волнения. Японцы сами не покидают страну", - заверил он.

Тацуки уже получила признание среди поклонников за свои якобы точные предсказания: смерть Фредди Меркьюри, землетрясение в Кобе в 1995 году, трагедию 2011 года в Тохоку и даже пандемию COVID-19.

Впрочем, скептики отмечают, что многие из ее "предсказаний" имеют символический характер. К примеру, Тацуки ранее ошибочно предсказала собственную смерть в 2000 году. Однако ряд японских и гонконгских экстрасенсов подхватили тревожный нарратив, что еще больше подогрело страхи.

Между тем ученые предупреждают, что Япония, расположенная на тектонически активном Огненном кольце, действительно находится в зоне риска. Правительство еще в январе предупреждало о вероятности мощного землетрясения в Нанкайской впадине в течение следующих 30 лет. Однако конкретной угрозы именно в июле пока нет.

Япония сталкивается с новым вызовом - не только природным, но и информационным: как сохранить доверие туристов в эпоху, когда вера в мистицизм иногда преобладает над научными фактами.

Вас также могут заинтересовать новости: