Первые с марта 2022 года прямые переговоры между Россией и Украиной закончились безрезультатно.

В ночь на 25 мая Россия нанесла массированную атаку по Украине, в результате которой есть погибшие и раненые. Тем не менее президент США Дональд Трамп так и не отреагировал на это.

В The Guardian рассказали, почему провал попыток главы Вашингтона завершить войну России против Украины становится все очевиднее. Его былая уверенность в том, что он сможет урегулировать любой военный конфликт, постепенно сходит на нет.

В издании напомнили, что первые с марта 2022 года прямые переговоры между Россией и Украиной закончились безрезультатно. Они так и не помогли добиться прекращение огня.

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Вместо того, чтобы ослабить российского диктатора Владимира Путина, Трамп придал ему еще больше сил, отказавшись от давления, отметили в издании. План президента США состоял в том, чтобы договориться с главой Кремля, но он провалился.

После двухчасового разговора Трампа с Путиным в прошлый понедельник российский диктатор ясно дал понять, что не собирается завершать войну против Украины. В издании добавили, что глава Кремля поручил создать "буферную зону безопасности" вдоль восточной границы Украины, а удары по гражданским объектам в Украине продолжаются.

Также в издании подчеркнули, что украинские и российские заводы выпускают тысячи новых беспилотников. Война становится все более изощренной, так как Москва использует большое количество ложных целей и систем, предназначенных для обмана систем ПВО Украины. В это же время украинские военные наносят удары по базам и заводам россиян, которые производят военную технику.

О том, что молчание Трампа поощряет Путина говорил и президент Украины Владимир Зеленский, напомнили в издании. Журналисты выразили опасения, что так президент США может намекать на то, что он готов выйти из мирного процесса.

В издании считают, что если Трамп уже отстранился, это ставит перед Украиной ряд сложных вопросов, включая продолжение поставок американской военной помощи в достаточном объеме. Что еще более важно, сможет ли Европа заполнить дипломатическую и военную пустоту, вызванную этим разъединением.

Ночная атака России по Украине - что известно

Напомним, что в ночь на 25 мая Россия нанесла массированную атаку по Украине дронами и ракетами. Во многих областях были зафиксированы масштабные разрушения. Есть погибшие в Киевской, Николаевской, Житомирской и Хмельницкой областях.

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что в ночь на 25 мая Россия осуществила комбинированный удар по Украине с применением 367 средств воздушного нападения. Украинские защитники сбили 45 крылатых ракет и обезвредили 266 вражеских БПЛА.

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