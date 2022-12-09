Это второй такой случай за более чем 20 лет ежегодных встреч.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди не будет проводить ежегодный личный саммит с президентом РФ Владимиром Путиным из-за его угроз применить ядерное оружие в войне в Украине.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, которые осведомлены в этом вопросе. Впоследствии информацию подтвердил и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Отмечается, что это лишь второй такой случай с 2000 года. Саммит обычно проходил в декабре. До этого его отменяли только один раз — в 2020 году в разгар пандемии.

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В то же время высокопоставленный чиновник заявил изданию, что отношения между Индией и РФ остаются прочными, просто огласка пока невыгодна для Моди.

Добавляется, что на региональном саммите в Узбекистане Моди призвал Путина искать мира в Украине. В то же время Кремль подает Индию как ключевую страну, которая не присоединилась к международной критике вторжения в Украину и настаивала на активизации торговли.

Ядерные угрозы Путина

7 декабря президент РФ заявил, что "угроза ядерной войны нарастает". При этом он также уточнил, что Россия не использует ядерное оружие первой.

Генерал армии Украины, глава Службы внешней разведки Украины 2005-2010 гг. Николай Маломуж рассказал, что о персональной ответственности за такие удары Путина предупредили Шольц, Макрон, Байден, глава ЦРУ, Си Цзиньпин и премьер-министр Британии.

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