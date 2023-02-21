Это первый случай, когда компанию из России допустили к торгам на индийских биржах.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину Совет по ценным бумагам и биржам Индии зарегистрировал компанию страны-агрессора "Альфа-Капитал" в качестве иностранного портфельного инвестора.

Как сообщает Forbes Russia, такой статус позволит компании агрессора проводить операции с индийскими акциями в интересах своих клиентов на обеих фондовых биржах Индии - Бомбейской (BSE) и Национальной (NSE)

Это первый случай, когда компанию из России допустили к торгам на индийских биржах. Для получения лицензии "Альфа-Капитал" заключит соглашение с индийской Orbis Financial Corporation о предоставлении депозитарных услуг.

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Расчеты на биржах Индии ведутся в рупиях, но вкладывать средства и получать доход с инвестиций клиенты "Альфа-Капитала" смогут в российских рублях.

Конвертация будет осуществляться за пределами России через контрагентов компании.

"На начальном этапе инвестиции в бумаги, торгуемые в Индии, будут доступны квалифицированным инвесторам в рамках управляемой стратегии, минимальный порог входа составит 1 млн рублей. Затем будем формировать стратегии для розничных клиентов - возможно, стандартные стратегии, возможно, открытые паевые инвестиционные фонды. Но это скорее следующий этап. Соответственно, постепенно будет уменьшен и минимальный порог инвестиций", - заявили в компании.

Война в Украине и позиция Индии

В июне 2022 года СМИ сообщали, что власти Украины попросили Индию стать одним из гарантов ее безопасности.

По данным СМИ, в июне 2022 года импорт российской нефти в Индию вырос до рекордных 950 тысяч баррелей в сутки.

Осенью 2022 года премьер-министр Индии Нарендра Моди встретился с российским диктатором Путиным и заявил ему, что сейчас не время для войны.

После этого госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что опасения Китая и Индии по поводу войны в Украине усиливают давление на Россию.

В ноябре стало известно, что Индия поддержит энергетический сектор Украины, страдающий от российских массированных атак.

В начале зимы 2022 года премьер-министр Индии Нарендра Моди отказался проводить ежегодный саммит с Путиным из-за его ядерных угроз.

27 декабря 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Индия может быть более активной в усилиях по завершению агрессии России

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