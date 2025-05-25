Германия настаивает на усилении санкций.

Последние массированные обстрелы Украины являются оскорблением в адрес президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

Об этом в эфире немецкого телеканала ARD заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль, передает n-tv. Он подчеркнул, что кремлевский правитель Путин явно не хочет мира и продолжает топтать права человека. По словам министра, политический Запад не может с этим мириться:

"Это оскорбление, в том числе и для президента США Дональда Трампа. Вы видите, что Путин не хочет мира. Он хочет продолжать войну, и мы не должны позволить ему это сделать. Будет сильная реакция со стороны Запада и, я думаю, также со стороны Соединенных Штатов Америки".

Массированные обстрелы Украины

Как известно, американский президент неоднократно обещал наказать Российскую Федерацию, если ее руководство не согласится прекратить огонь и пойти на мирные переговоры.

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Несмотря на то, что Москва категорически отказывается от перемирия, а глава Кремля Путин не стал лететь на личную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле, Трамп так и не реализовал свои угрозы.

Тем временем россияне только усиливают массированные обстрелы Украины, убивая людей и разрушая города. В ночь на 24 мая оккупанты применили 14 баллистических ракет и 250 ударных дронов.

В течение следующей ночи Воздушные силы ВСУ зафиксировали в небе страны 367 российских целей, в том числе 9 ракет Искандер-М/KN-23, 55 крылатых ракет Х-101, Калибр, Х-22, четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 298 БПЛА.

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