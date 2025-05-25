По словам Гетьмана, главное надо помнить, что каких-то существенных резервов где-то глубоко в тылу у россиян нет.

Можно ожидать что в ближайшие дни оккупанты попытаются усилить наступательные действия на Харьковском и Сумском направлениях.

Такое мнение высказал ветеран и майор запаса Алексей Гетьман в эфире Radio NV. Он отметил, что сейчас оккупанты подтягивают все силы для летнего наступления, которое продлится до конца 2025 года, "пока не достигнет поставленной цели".

"Цель они не озвучивали, но это - максимальное продвижение на некоторых участках. Это Сумской, Харьковский и, возможно, южное направление. Или сейчас уже идет разговор, что это может быть попытка атаковать Днепропетровскую область", - сказал он.

Видео дня

Но, по словам Гетьмана, главное надо помнить, что каких-то существенных резервов где-то глубоко в тылу у россиян нет, а все что у них есть - это те войска, которые находятся на линии фронта. И если где-то увеличивается количество живой силы, то это исключительно за счет того, что они перемещают ее вдоль линии, сказал он.

Гетман отметил, что после того, как наши войска отошли к границе на Курщине, россиянам больше не нужно держать там около 90 тыс. собственных войск, поэтому их забросят на ближайшие направления. Эксперт считает, что это может быть до половины - на Харьковское направление, а часть - на Сумское:

Поэтому там можно увидеть накопление российских войск, о чем говорят наши военнослужащие на Харьковском направлении. Можно ожидать, что в ближайшие дни они (россияне) попытаются усилить наступательные действия и попытаются там продвинуться. Надеюсь, что им это не удастся, потому что мы тоже к этому готовимся. Мы эти планы знаем, видим, что они делают".

Новое наступление россиян

В середине мая президент Владимир Зеленский заявил, что Россия уже начала наступление на Сумщине. По его словам, в целом российские оккупанты уже несколько месяцев ведут наступательные действия по всей линии фронта, включая Сумское направление.

Издание CNN сообщало, что Россия накапливает силы на передовой в Украине для возможного нового наступления, целью которого является захват большей части территории. "Путин попытается захватить всю территорию, которую только сможет, вплоть до окраин Киева. Россияне приложат все усилия, чтобы получить максимум возможного", - заявил источник CNN.

Вас также могут заинтересовать новости: