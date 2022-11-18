Министр энергетики Герман Галущенко провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Индии в Украине Харшем Кумаром Джейном. По итогам разговора Индия согласилась оказать поддержку энергетическому сектору Украины, который страдает от массированных ракетных ударов со стороны РФ.
Как сообщает пресс-служба Министерства энергетики, Галущенко проинформировал индийскую сторону о серьезных разрушениях энергетической инфраструктуры Украины в результате массированных ракетных атак со стороны РФ. Он также сообщил о временных ограничениях энергоснабжения для многих потребителей в Украине.
По словами украинского министра, энергетические компании прилагают чрезвычайные усилия, чтобы возобновить электроснабжение.
"До зимы остались считанные дни, и нам необходимо как можно скорее восстановить цепи поставки электроэнергии. Слово "срочно" слишком слабое, чтобы описать насколько безотлагательно мы должны это сделать", – отметил Галущенко.
Индийский посол заверил украинскую сторону в полной поддержке и готовности предоставить необходимую помощь.
Ситуация в энергетическом секторе Украины
После ракетных ударов России по объектам критической инфраструктуры 15 ноября 2022 года во многих регионах перешли от плановых к экстренным отключениям электроэнергии.
Так, 17 ноября в Киеве был зафиксирован антирекорд по объему отключений электроэнергии. Как сообщил гендиректор компании-поставщика энергоресурсов YASNO Сергей Коваленко, систему ограничили на более чем 500 МВт.
В компании ДТЭК сообщили, что в Киевской области электроэнергии может не быть днями. В ходе обстрелов со стороны РФ было попадание в одну из украинских теплоэлектростанций, которая прекратила работать из-за повреждений.
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