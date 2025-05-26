Операции армии Китая теперь включают непрерывную подготовку десантных сил вблизи портов отправления для вторжения на Тайвань и постоянную готовность армейских авиационных подразделений.

Угроза нападения Китая на Тайвань увеличилась, поскольку Пекин нарастил свою военную мощь до такой степени, что способен в кратчайшие сроки перейти к военным операциям. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на тайваньских и американских чиновников и экспертов

Один из тайваньских военных чиновников сказал, что китайские военно-воздушные силы и ракетные подразделения, которые будут играть роль во вторжении на Тайвань, усовершенствовались до такой степени, что они могут "переходить от мирного времени к военным операциям в любое время".

Другие тайваньские военные чиновники сказали, что операции армии Китая теперь включают непрерывную подготовку десантных сил вблизи портов отправления для вторжения на Тайвань, постоянную готовность армейских авиационных подразделений, которые будут десантироваться на Тайвань, и новую ракетную систему, способную поразить любую точку острова.

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Представитель министерства обороны Тайваня сказал, что Китай "расширил свой боевой радиус" с помощью новых истребителей — J-10, J-11, J-16 и J-20 — которые могут достигать Тайваня с внутренних баз без необходимости дозаправки на прибрежных базах, а также с помощью самолета-заправщика Y-20.

Также, по словам представителя министерства обороны США, у берегов Тайваня постоянно развернуты около дюжины военных кораблей Китая. Это означает, что китайские суда могут "перейти в положение блокады... в течение нескольких часов". При этом, по словам представителя министерства обороны Тайваня, присутствие военных кораблей означает, что Китай может начать воздушное нападение без предупреждения.

Американская разведка сообщает, что президент Си Цзиньпин в 2019 году приказал НОАК разработать возможности для вторжения на Тайвань к 2027 году. Адмирал Сэмюэль Папаро, глава Индо-Тихоокеанского командования США, сказал, что, по-видимому, некоторые из целей уже достигнуты, сославшись на ракетные силы и спутников, которые Китай разместил в космосе.

Кроме того, большие изменения произошли в сухопутных войсках НОАК, которые необходимы для захвата и оккупации Тайваня.

В частности, многие крупные армейские подразделения были разбиты на более мелкие, более гибкие, включая шесть десантных общевойсковых бригад, развернутых вдоль побережья напротив Тайваня.

Высокопоставленный тайваньский военный чиновник сказал, что китайской армии потребуется только "минимальное время переналадки" для атаки, поскольку она "непрерывно тренируется на своих базах и... уже базируется очень близко к портам, куда они будут приземляться".

Действительно ли Китай готов к войне

У некоторых аналитиков есть сомнения, что Китай вообще будет способен вести большую войну в ближайшие годы.

В последнее время Пекин провел несколько волн чисток среди высшего военного руководства. В частности за последний два года были уволены два министра обороны и ряд топ-чиновников Народно-освободительной армии, включая высших командиров Ракетных войск. Одной из самых свежих "жертв" чисток стал генерал Хэ Вэйдун, который по рангу был вторым в армии Китая и был глубоко вовлечен в планирование теоретического вторжения на Тайвань.

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