Страны хотят вкладываться в старые дорогие технологии, но сейчас это нецелесообразно.

Акции ряда оборонных компаний выросли на фоне ряда событий, включая заявление президента США Дональда Трампа о создании противоракетного "Золотого купола", новый договор о безопасности между Великобританией и ЕС (дающий британским компаниям доступ к европейскому оборонному фонду объёмом €150 млрд), а также общее понимание, что стратегическое соперничество между США и Китаем — надолго.

Поэтому Европа должна увеличить расходы на свою оборону. Вопрос в том, приведут ли все эти новые расходы к реальной отдаче или технологические изменения трансформируют не только характер войны, но и саму оборонную индустрию, пишет Financial Times.

При этом военный бюджет США традиционно огромен (оборона — самая крупная статья федерального бюджета) и при Трампе продолжает расти. Он даже запросил рекордный триллион долларов на оборону в своём варианте бюджета, который прошёл Палату представителей с перевесом всего в один голос и теперь направлен в Сенат.

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Военные расходы Китая также растут: страна занимает второе место после США и обладает самым большим военно-морским флотом в мире. Европа тоже значительно увеличит инвестиции в оборону, пересматривая приоритеты после войны России против Украины и на фоне всё более отчётливого понимания, что США становятся ненадёжным союзником.

Однако большая часть этих инвестиций идёт на устаревшие системы, такие как истребители F-35, корабли и подлодки. "Программа Трампа по противоракетной обороне словно вышла из эры Рейгана и "Звёздных войн". Некоторые аналитики начали задаваться вопросом, насколько оправданы такие траты в условиях, когда технологии меняют само понятие войны", - пишет СМИ.

Дело в том, что сейчас актуальны дешевые дроны и ракеты, которые уже способны уничтожать колонны, в частности, российских танков. Йеменские повстанцы-хуситы использовали такие средства для уничтожения кораблей в Красном море, заставив США потратить почти миллиард долларов на военные операции.

Украина, в свою очередь, в определенной степени стала полигоном для этой трансформации. Как отметил основатель частной военной компании Blackwater и нынешний глава инвестиционной фирмы Frontier Resource Group Эрик Принс, полномасштабная война "резко ускорила развитие военного дела".

Сегодня дроны с 3D-печатными кассетными боеприпасами, управляемые программным обеспечением, могут уничтожать танки за несколько тысяч долларов. В то же время хакеры за считаные недели научились глушить навигацию американских ракет Javelin стоимостью $150 000.

С учётом развития искусственного интеллекта, по мнению бывшего морского котика Принса, следующие крупные военные инновации, скорее всего, не появятся в Пентагоне или даже в исследовательском агентстве DARPA, а будут созданы "умными людьми в своих гаражах". Как он выразился: "Триллионы долларов вложенной инфраструктуры устаревают".

Аналитик Люк Громен, также занимающийся этой темой, говорит, что "технологическое удешевление и децентрализация впервые в значительной степени пришли на поле боя". Он сравнивает проблемы оборонной отрасли с "проклятием старожила". Наблюдается тенденция, которая может "подорвать сравнительное преимущество военных сверхдержав мира".

Впоследствии серьезные последствия могут испытать такие традиционные подрядчики, как Raytheon, BAE Systems, GE Aerospace и другие, чьи акции недавно выросли на рынке. Их продукция может оказаться военным эквивалентом мейнфрейма на фоне "ноутбуков", всё чаще используемых на передовой.

Журналисты отмечают, что эти компании все равно продолжают работу над собственными разработками. Кроме того, есть множество передовых стартапов, стремящихся занять свою нишу в высокотехнологичной, децентрализованной войне. Однако изменяющаяся природа войны — это не просто рыночный вопрос. Это также макроэкономическая и геополитическая проблема.

"Западные инвесторы опираются на базовый принцип — военное превосходство США как непогрешимую опору американской внешней политики, экономической стратегии и долларовой системы", - подчеркивает аналитик Громен. Однако этот шаг может быть неверным. К примеру, уже сейчас наблюдается снижение зависимости от американских производителей. Планы перевооружения Европы сейчас основаны на использовании исключительно европейских компаний.

Успех в этом новом мире, возможно, будет определяться не размером бюджета, а технологической продвинутостью.

Другие новости о военных технологиях

Ранее УНИАН сообщал, что оккупанты начали красить крылья своих новых дронов. Главная особенность таких дронов - модуль автономного распознавания целей (Jetson), лазерный дальномер, мощная камера и высокоскоростной накопитель на более чем 100 Гб.

Кроме того, Залужный ранее объяснял, чем Украине выгоден экспорт оборонных технологий. Он считает, что Украина имеет уникальный опыт, который может стать ключом к вступлению в будущие международные союзы по безопасности.

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