Местные жалуются на громкие взрывы.

Этой ночью об атаке беспилотных летательных аппаратов сообщают жители города Елабуга, что в Татарстане. Как известно, в том районе расположен завод по производству ударных дронов "Shahed-131/136".

В сети публикуют множество видео с работой противовоздушной обороны. Кроме того, ранее Росавиация временно закрыла аэропорт в городе Нижнекамск.

Как известно, завод неподалеку Елабуги был создан в сотрудничестве с Ираном. Российские захватчики активно используют "шахеды" для террора Украины.

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Налеты дронов на Россию

Как известно, в последнее время российская территория подвергается все большим дроновым атакам. Под прицелом оказываются военные и логистические объекты российских захватчиков.

23 мая российское министерство иностранных дел обвинило Украину в применении против Российской Федерации 788 дронов и ракет. Они насчитали это количество с 20 мая до утра 23-го.

В последнем заявлении минобороны захватчиков заявлялось, что с 13:00 до 20:00 их противовоздушная уничтожила 51 дрон самолетного типа над территорией Курской, Орловской, Тульской области и Калужской областей, а также в Московском регионе.

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