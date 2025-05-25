В Черном море Россия имеет 8 носителей "Калибров" - пять надводных и три субмарины.

Сегодня во время массированной атаки по Украине Черноморский флот РФ запустил по материковой Украине ракеты морского базирования типа "Калибр". Это подтвердил в эфире телемарафона спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, отметив, что речь идет о более 10 единицах.

"В принципе, вчера в позднем эфире предупреждал об этом - учитывая то, что готовилась авиация, то была такая вероятность, что будет применена и морская компонента. По состоянию на сегодня остаются в акватории две подводные лодки, которые являются носителями крылатых ракет. В принципе, ситуация предсказуема - к сожалению, с периодичностью раз или два в месяц они используют и морские носители", - сказал Плетенчук.

По его словам, такое относительно редкое применение "Калибров" может быть связано с несколькими причинами. Например, с логистикой для обслуживания этих комплексов, их техническим состоянием, с невысокой эффективностью и тому подобное.

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"Однако дать 100-процентно правильный ответ, почему их используют так нечасто - не могу, потому что могут быть причины, о которых мы с вами не знаем", - сказал Плетенчук.

Он также пояснил, что Силы обороны в определенной степени контролируют надводную ситуацию. В то же время российские корабли периодически выходят из пункта базирования, запускают ракеты по Украине и возвращаются в Новороссийск. При этом в воздухе над Черным морем доминирует именно российская авиация.

"Поэтому эта зона остается "серой". И они не могут выйти, и мы. Есть огневой контроль с обеих сторон", - пояснил военный.

По его данным, в Черном море сейчас Россия имеет 8 носителей "Калибров": пять надводных - два фрегата и три малых ракетных корабля, и три субмарины проекта "Варшавянка". Эти единицы, независимо от того надводные они или подводные, являются серьезной угрозой для Украины.

Российская атака на Украину - что известно

Как писал УНИАН, 25 мая Украина подверглась комбинированной массированной атаке - РФ запустила по разным регионам почти 70 ракет и более трех сотен БПЛА.

Удалось сбить 45 крылатых ракет Х-101, Калибр, 2 ракеты Х-59/69 локально потеряно. Также в результате боевой работы обезврежено 266 вражеских БПЛА.

В результате атаки в ряде населенных пунктов произошли разрушения гражданской инфраструктуры, жилых домов и тому подобное. Ранения получили более 70 гражданских, погибли 12 человек, в том числе несовершеннолетние.

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