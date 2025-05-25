Одним из распространенных мифов является то, что Киеву якобы 1500 лет.

Утверждение о том, что Киеву около 1500 лет является советским мифом. Некоторые популярные "факты" о столице Украины являются выдумками, в которые продолжают верить люди. Об этом рассказала научная сотрудница "Музея истории Киева" Наталья Пинчук в интервью "РБК-Украина".

В частности, она объяснила, почему Киев называют "матерью городов русских".

"Это летописное выражение из "Повести временных лет". Киев был столицей древнерусского государства, потому что занимал очень выгодное географическое положение - был на пересечении торговых путей. Один из важнейших - известный путь из варяг в греки, который проходил по Днепру и соединял северные страны с могущественной Византией на юге Европы... Город был крупным портом на Днепре. Такое расположение дало толчок к развитию как торгово-логистического центра. Впоследствии здесь формируется государство", - рассказала Пинчук.

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Также научная сотрудница высказалась о популярной истории, согласно которой Кий, Щек, Хорив и их сестра Лыбедь основали Киев. Она подчеркнула, что подобные истории имеют под собой определенные основания и "не возникают на пустом месте".

"Еще одна известная столичная легенда - об Андрее Первозванном, который путешествовал и остановился на киевских склонах, провел здесь ночь, а проснувшись, оглянулся вокруг и сказал - здесь будет большой город и много церквей построит Бог. Сейчас на этом месте Андреевская церковь, которая тоже является символом Киева", - добавила Пинчук.

Научная сотрудница заверила, что Киев не старше Парижа и Лондона. Это распространенный миф.

"Наша столица сформировалась в последней четверти ІХ века. А Париж был заложен еще до нашей эры, Лондон - в первом веке нашей эры", - подчеркнула она.

Говоря о "1500-летнем" Киеве, Пинчук заявила, что такой возраст приписали столице Украины в советские времена:

"Авторитетный академик Петр Толочко стал автором "государственного заказа", чтобы выгодная теория превратилась в официальную версию. В основе его утверждения было то, что на Старокиевской горе обнаружили поселение, которое датируют V веком нашей эры. Там действительно нашли керамику и другие ремесленные изделия, есть упоминания об этом поселении в иностранных хрониках, но как город его рассматривать нельзя".

Пинчук отметила, что в советские времена Киеву очень хотели дать выдающуюся дату основания. По ее словам, тогда из бюджета выделили миллион рублей, а решение о "1500-м возрасте" Киева приняли на уровне ЮНЕСКО, но оно было политическим.

"В рамках этого празднования сделали очень много чего в городе: реконструировали Золотые ворота, реставрировали Мариинский дворец, открыли наш музей. И этот миф о 1500 лет Киева до сих пор гуляет", - добавила она.

Историк развеял популярные мифы об украинских территориях

Ранее историк и ученый Владлен Мараев рассказал, что российские пропагандисты долгие годы распространяют мифы о том, что Москва "подарила" Украине часть ее нынешних территорий. Тем не менее это не более чем дезинформация.

Мараев отметил, что Крым не был "подарком Хрущева" Украине. Кроме того, Донецкая и Луганская области принадлежат Украине по Конституции. Кубань же не является оккупированной Россией территорией Украины.

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