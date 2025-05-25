Новый материал может оказаться пригодным для высокоскоростных самолетов и ракет.

Китайские ученые разработали новый материал, который может подорвать эффективность системы противоракетной обороны "Золотой купол", о создании которой заявлял президент США Дональд Трамп. Эту разработку можно использовать в качестве стелс-материала, пишет South China Morning Post.

Отмечается, что новый материал эффективен против инфракрасного и микроволнового обнаружения. Он может оказаться пригодным для высокоскоростных самолетов и ракет.

В издании подчеркнули, что современное наблюдение за полем боя в значительной степени опирается на инфракрасное и микроволновое обнаружение. Инфракрасные системы способны обнаружить тепловое излучение, испускаемое объектами, а микроволновые системы используют радары, излучающие и принимающие отраженные микроволновые сигналы для обнаружения целей.

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Главной проблемой для создания эффективных материалов для повышения скрытности военной техники явлеятся то, что она часто работает в условиях высоких температур. Поэтому ученым необходимо создавать материалы, которые не только обеспечивают многоспектральную скрытность, но и позволяют эффективно регулировать тепловой режим.

Ученым под руководством профессора Ли Цяна из Чжэцзянского университета удалось разработать высокоэффективный стелс-материал, который обеспечивает невидимость в коротковолновом инфракрасном, средневолновом инфракрасном, длинноволновом инфракрасном и микроволновом диапазонах. Он делает технику невидимой для радаров даже при температуре +700 градусов Цельсия.

Чтобы продемонстрировать способности материала, ученые сравнили его со стандартным черным телом (вещество, поглощающее электромагнитное излучение). При нагревании до +700 градусов Цельсия материал демонстрировал температуру излучения около +422 градусов, что на 268 градусов ниже, чем у черного тела.

В издании отметили, что ключевая инновация заключается в композитной структуре материала, объединяющей многослойные пленки и микроволновую метаповерхность. Верхний слой служит защитным барьером от влаги, а нижний слой способствует сцеплению с поверхностью.

В издании обратили внимание на то, что спутники "Золотого купола" будут во многом опираться на инфракрасную технологию для отслеживания ракет. В связи с этим новый материал китайских ученых может сделать новую систему противоракетной обороны США бесполезной против ракет Пекина.

Трамп заявил, что РФ украла у США гиперзвуковые ракеты

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Россию в краже американских гиперзвуковых технологий. Он возложил вину на администрацию экс-президента США Барака Обамы.

Трамп добавил, что США уже активно восстанавливают разработки. На фоне растущей гиперзвуковой конкуренции США, Китая и России, глава Вашингтона также подчеркнул, что именно его администрация модернизировала американскую армию.

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